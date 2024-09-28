На Київщині сили ППО працюють по ворожих БпЛА — КОВА

Місцевих жителів закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
У Київській області в ніч проти 26 вересня сили протиповітряної оборони спрацювали по ворожих безпілотниках.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
Перед цим в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунав вибух.
Крім того, ми раніше інформували, що у Києві дістали уламки російського безпілотника з Дніпра.
Читайте також:
- До Румунії залетів "Шахед": вночі піднімалися винищувачі, військові шукають БпЛА
- Удар РФ по Ізмаїлу: кількість постраждалих зросла
- Росіяни КАБами рівняють з землею ще один регіон України: за вересень "прилетіло" 110 авіабомб