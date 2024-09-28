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На Київщині сили ППО працюють по ворожих БпЛА — КОВА

На Київщині сили ППО працюють по ворожих БпЛА — КОВА

Нічна атака безпілотників / Фото: Володимир Зеленський

Місцевих жителів закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

У Київській області в ніч проти 26 вересня сили протиповітряної оборони спрацювали по ворожих безпілотниках.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунав вибух.

Крім того, ми раніше інформували, що у Києві дістали уламки російського безпілотника з Дніпра.

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