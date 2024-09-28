На Київщині сили ППО працюють по ворожих БпЛА — КОВА

У Київській області в ніч проти 26 вересня сили протиповітряної оборони спрацювали по ворожих безпілотниках.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунав вибух.

Крім того, ми раніше інформували, що у Києві дістали уламки російського безпілотника з Дніпра.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.