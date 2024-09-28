Президент Фінляндії пояснив алгоритм дій України для вступу до НАТО

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна спочатку стане членом Євросоюзу, а вже потім зможе приєднатись до НАТО.

Про це Стубб сказав на Гельсінському безпековому форумі, інформує ЄП.

На питання про те, чи може Україна розраховувати на запрошення до НАТО до кінця року, він відповів, що "це нереалістично". Він зазначив, що вступ України до НАТО є цілком реальним, але не у найближчий перспективі.

"Я думаю, що своєрідною послідовністю буде: перше – членство у ЄС, друге – членство у НАТО", – додав він.

Він заявив, що спочатку з Україною будуть узгоджені безпекові домовленості, яких станом на сьогодні укладено із понад 20 країнами, потім Києву потрібно буде домовлятись про двосторонні гарантії безпеки з такими країнами як США, Британія чи Франція, потім Україну приймуть до Євросоюзу і лише після цього до НАТО.

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Позицією Фінляндії, наголосив він, є підтримка членства України у НАТО. "Але час повинен бути правильним. Ми усі знаємо, що країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО", – заявив фінський президент.

"Не прив’язуйте усе до отримання запрошення зараз. Це трапиться. Це послідовний процес. Росія хоче за будь-яку ціну уникнути наближення НАТО до її кордонів. Вона отримала Фінляндію, вона отримає Україну і всі ті країни, які хочуть приєднатись до Альянсу", – додав він.

Він відкинув припущення, що Росія зможе війною утримати Україну від членства у НАТО, оскільки, на його думку, війна рано чи пізно закінчиться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай і Бразилія заявили про створення платформи для "врегулювання українського питання": деталі.

Крім того, ми раніше інформували, що прем'єр Британії заявив про "вирішальні тижні та місяці" війни.

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