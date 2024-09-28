Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 25 вересня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі півночі, сходу та півдня.

БпЛА з Сумської області у напрямку Полтавщини та Чернігівщини;

БпЛА на Полтавщині рухаються з півночі у напрямку Миргорода з півночі та сходу, також декілька груп БпЛА на північному-соді рухаються у напрямку Полтави;

БпЛА з Донецької області на Харківщині у напрямку Харкова;

БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс західний;

БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний;

БпЛА на заході Кіровоградщини, курс західний;

БпЛА з Одещини на Вінниччину, курс північно-західний;

БпЛА на Черкащині рухаються на північний захід (Біла Церква), на північний схід (наближаються до Черкас);

БпЛА на Миколаївщині заходят на Одещину, а також в районі Олександрівки курс західний.

БпЛА на межі Полтавської та Дніпропетровської областей у напрямку Дніпра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили "Шахедом" по житловому будинку в Ізмаїлі.

Крім того, ми раніше інформували, що у Києві дістали уламки російського безпілотника з Дніпра.

Читайте також: