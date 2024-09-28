У Дніпрі пролунав вибух — ЗМІ

Вибух пролунав о першій годині ночі.
В ніч проти 28 вересня у Дніпрі пролунав вибух.
Про це інформує Суспільне.
Вибух пролунав у місті приблизно о першій годин ночі.
"У Дніпрі було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Перед вибухом моніторингові канали повідомляли про ворожий безпілотник над містом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 25 вересня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Крім того, ми раніше інформували, що у Києві дістали уламки російського безпілотника з Дніпра.
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