У Дніпрі пролунав вибух — ЗМІ

В ніч проти 28 вересня у Дніпрі пролунав вибух.

Про це інформує Суспільне.

Вибух пролунав у місті приблизно о першій годин ночі.

"У Дніпрі було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухом моніторингові канали повідомляли про ворожий безпілотник над містом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 25 вересня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Крім того, ми раніше інформували, що у Києві дістали уламки російського безпілотника з Дніпра.

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