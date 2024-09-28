В Днепре раздался взрыв — СМИ

В ночь на 28 сентября в Днепре раздался взрыв.

Об этом информирует Общественное.

Взрыв раздался в городе примерно в час ночи.

"В Днепре был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.

Перед взрывом мониторинговые каналы сообщали о вражеском беспилотнике над городом.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 25 сентября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве извлекли обломки российского беспилотника из Днепра.

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