В Днепре раздался взрыв — СМИ

Взрыв раздался в час ночи.
В ночь на 28 сентября в Днепре раздался взрыв.
Об этом информирует Общественное.
Взрыв раздался в городе примерно в час ночи.
"В Днепре был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.
Перед взрывом мониторинговые каналы сообщали о вражеском беспилотнике над городом.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 25 сентября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве извлекли обломки российского беспилотника из Днепра.
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