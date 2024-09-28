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Астрологический прогноз на 28 сентября

Астрологический прогноз на 28 сентября

Морская раковина - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда не рекомендуется спешить, суетиться и браться за несколько дел сразу – все равно их успешность будет равно нулю. Но и предаваться лени тоже не стоит – необходимо найти себе какое-то спокойное занятие.

Символ дня: Морская раковина. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый. 

Счастливые камни дня: красная яшма, тигровый и кошачий глаз

За какую часть тела отвечает: колени. 

Болезни дня: особого внимания потребуют глаза – нежелательно долго сидеть за компьютером и читать при слабом освещении. 

Питание дня: можно голодать, поститься, сидеть на диете и устраивать разгрузочные дни. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно продолжать сбор корнеплодов и плодов с деревьев и кустарников. 

Магия и мистика дня: можно медитировать и гадать на картах таро. 

Сны дня: сны нынешней ночи 

Табу дня: нельзя проливать воду – это считается плохой приметой. 

Цитата дня: «Работая без отдыха, не успеваешь думать о смерти» (основатель автомобильного концерна «Феррари» Энцо Феррари). 

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