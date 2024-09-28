Астрологічний прогноз на 28 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли не рекомендується поспішати, метушитися і братися за кілька справ одразу – все одно їхня успішність дорівнюватиме нулю. Але й вдаватися до лінощів теж не варто – необхідно знайти собі якесь спокійне заняття.

Символ дня: Морська раковина.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 7.

Щасливий цвіт дня: зелений, малахітовий.

Щасливі камені дня: червона яшма, тигрове та котяче око

За якусь частину тіла відповідає: коліна.

Хвороби дня: особливої уваги вимагатимуть очі – небажано довго сидіти за комп'ютером та читати при слабкому освітленні.

Харчування дня: можна голодувати, постити, сидіти на дієті та влаштовувати розвантажувальні дні.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна продовжувати збирання коренеплодів та плодів з дерев та чагарників.

Магія та містика дня: можна медитувати та ворожити на картах таро.

Сни дня: сни цієї ночі

Табу дня: не можна проливати воду – це вважається поганою прикметою.

Цитата дня: «Працюючи без відпочинку, не встигаєш думати про смерть»(Засновник автомобільного концерну «Феррарі» Енцо Феррарі).

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