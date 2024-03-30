31 марта — какой церковный праздник, почему в этот день нельзя сидеть в темноте

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 31 марта, в православном календаре день памяти святого Ипатия Чудотворца. Святой Ипатий Чудотворец, епископ Гангры, жил в I веке и известен своими чудесами и духовным влиянием. Ипатий был крупным покровителем в молитвах, особенно за укрепление родственных связей, здоровья и счастья. Его жизнь и подвиги часто упоминаются в преданиях, и он особенно почитаем в Абхазии. Ипатий Чудотворец также считается покровителем дворянского рода Званба.

Приметы 31 марта

Народные приметы 31 марта / Фото: Pexels

Видна молния, но не слышно грома – ждите засушливое лето.

Утром поднимается туман – к дождю.

С утра дождь — лето будет дождливым.

Что завтра нельзя делать

Наши предки приметили, что в этот день наши предки в этот день следят за журавлями. Также существовало поверье, что в темное жилище в день Ипатия может войти нечисть, поэтому пытались хорошо освещать каждое помещение.

Что можно делать завтра

В этот день пытаются навести в доме порядок, убирают и моют пол. Перед восходом солнца обязательно умывались, чтобы очиститься от всего плохого. Верили, что тогда болезнь не сможет развиться в организме.

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