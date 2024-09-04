5 сентября — какой церковный праздник, не делайте одну вещь, если не хотите стать бедняком

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 5 сентября, в православном календаре день памяти святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи. Он является одной из важных фигур в христианской и иудейской традициях. Он упоминается в Новом Завете, в частности в Евангелии от Луки, как праведный священник, избранный Богом для особой миссии.

Захария был священником из рода Аарона, а его жена, Елисавета, тоже происходила из этого священнического рода. Они оба были праведны перед Богом, безупречно выполняли все заповеди Господа и постановления. Однако они были бездетными, и Елисавета была уже старухой, когда ангел Господень явился Захарии во время его служения в храме.

Однажды, когда Захария выполнял свое священническое служение в храме, ему явился ангел Гавриил, возвестивший, что его жена Елисавета родит сына, которого они должны назвать Иоанном. Захария был удивлен и усомнился в этом, потому что они были уже стариками. За это неверие ангел сказал, что Захария останется немым до выполнения этого обета. Елисавета действительно забеременела, и спустя девять месяцев у них родился сын. Когда Захария написал на табличке, что его имя будет Иван, он сразу же получил способность говорить. Захария прославил Бога и произнес пророчество, которое позже стало известно как "Песнь Захарии" или "Бенедиктус".

После рождения Иоанна Захария произнес пророчество, в котором говорил о спасении, которое Бог приготовил для своего народа через Иисуса Христа, а также о миссии Иоанна, который станет Предтечей, то есть тем, кто готовит путь для Мессии. Пророчество Захарии содержит много ссылок на Ветхий Завет и важно для понимания роли Иоанна Предтечи в истории спасения.

После рождения Иоанна о жизни Захарии больше не упоминается в Новом Завете. Согласно преданиям, Захария и Елисавета продолжали жить праведной жизнью, но вскоре после рождения Иисуса Христа Ирод Великий приказал убить всех младенцев в Вифлееме, чтобы уничтожить возможного Мессию. По преданию, Захария был убит за то, что отказался раскрыть местонахождение своей семьи и Ивана.

Приметы 5 сентября

Народные приметы 5 сентября / Фото: Unsplash

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Что завтра нельзя делать

Чтобы деньги не убегали сквозь пальцы, как песок, нельзя брать в руки какие-либо крупы или сыпучие материалы. Также запрещалось ссориться и сквернословить, ведь такие ссоры затянутся надолго.

Что можно делать завтра

Те, кто не мог зачать ребенка, обязательно молились в этот день. Наши предки верили, что искренняя молитва точно поможет. Также существовала традиция париться в бане, чтобы изгнать из организма какие-либо болезни.

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