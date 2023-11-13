Борщ станет еще лучше: вот, что нужно сделать со сметаной

Сметана и борщ как бы созданы друг для друга. Но профессиональные кулинары утверждают, что вкус борща можно сделать еще лучше с помощью одной простой шаткости.

Благодаря сметане борщ становится значительно более аппетитным и питательным, но, оказывается, практически все мы добавляем его неправильно. Кулинары рекомендуют попробовать одну хитрость, чтобы сделать вкус борща еще более насыщенным и вкусным.

Когда добавлять сметану к борщу

Обычно сначала в тарелку наливают душистый борщ, а уже тогда кладут в жидкость столовую ложку холодной сметаны и размешивают до однородности. Однако следует обратить внимание на один интересный лайфгак.

Перед тем как разливать борщ по тарелкам, выложите несколько ложек сметаны на сковороду и прогрейте ее на среднем огне в течение нескольких минут. Чтобы аромат был еще более приятным, можно добавить несколько зубчиков измельченного чеснока. Так вы получите действительно вкусную заправку, с которой борщ заиграет новыми красками.

Некоторые кулинары также рекомендуют добавлять в борщ кусочек сливочного масла для улучшения вкуса. Благодаря таким кулинарным секретам любимое блюдо станет действительно вкуснее.

Почему следует добавлять к борщу жареную сметану.

Борщ с жареной на сковороде сметаной получается более мягким по вкусу, исчезает кислинка от свежих помидоров или соуса. Обратите внимание, что жарить сметану нужно на чистой поверхности без добавления растительного масла. Выбирайте жирный продукт и выливайте готовую заправку в борщ за 10 минут до его готовности.

Вместо сметаны можно поджарить жирные сливки, но другие молочные продукты для такого блюда не подходят. Дополнительно к борщу можно измельчить свежую зелень, которая придает особые акценты блюду.

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