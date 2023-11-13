Борщ стане ще кращим: ось, що потрібно зробити зі сметаною

Сметана і борщ наче створені один для одного. Але професійні кулінари стверджують, що смак борщу можна зробити ще кращим за допомогою однієї простої хистості.

Завдяки сметані борщ стає значно апетитнішим та поживнішим, але, виявляється, практично всі ми додаємо її не правильно. Кулінари рекомендують спробувати одну хитрість, щоб зробити смак борщу ще насиченішим та смачнішим.

Коли додавати сметану до борщу

Зазвичай, спочатку в тарілку наливають запашний борщ, а вже тоді кладуть в рідину столову ложку холодної сметани і розмішують до однорідності. Однак варто звернути увагу на один цікавий лайфгак.

Перед тим, як розливати борщ по тарілкам, викладіть кілька ложок сметани на сковорідку та прогрійте її на середньому вогні протягом кількох хвилин. Щоб аромат був ще приємнішим, можна додати кілька зубчиків подрібненого часнику. Так ви отримаєте дійсно смачне заправлення, з яким борщ заграє новими барвами.

Деякі кулінари також рекомендують додавати до борщу шматочок вершкового масла для покращення смаку. Завдяки таким кулінарним секретам улюблена страва стане дійсно смачнішою.

Чому варто додавати до борщу смажену сметану

Борщ зі смаженою на сковороді сметаною виходить м'якшим на смак, зникає кислинка від свіжих помідорів чи соусу. Зверніть увагу, що смажити сметану потрібно на чистій поверхні без додавання олії. Вибирайте жирний продукт і виливайте готове заправлення в борщ за 10 хвилин до його готовності.

Замість сметани можна підсмажити жирні вершки, але інші молочні продукти для такої страви не підходять. Додатково до борщу можна подрібнити свіжу зелень, яка додає особливих акцентів страві.

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