Будут свежими очень долго: как правильно хранить овощи и фрукты – советы экспертов

Как хранить овощи и фрукты, чтобы они не гнили: специалисты предоставили рекомендации.

Чтобы фрукты и овощи были свежими подольше и не портились, их нужно правильно хранить. Специалисты предоставили несколько рекомендаций по их сохранению.

Как хранить овощи и фрукты, чтобы они не портились

Не следует мыть фрукты и овощи, прежде чем положить их в холодильник. Также следует избегать соседства с другими продуктами, особенно это актуально для яблок, так как они выделяют этилен — газ, который негативно влияет на другие продукты.

Бананы, авокадо и ананасы. Эти фрукты лучше хранить при комнатной температуре, выделяя им отдельное место на кухне.

Эти фрукты лучше хранить при комнатной температуре, выделяя им отдельное место на кухне. Зелень – сельдерей, петрушка, укроп, кинза и листовые салаты. Их рекомендуют упаковывать во влажную салфетку, завернуть в полиэтилен или фольгу и поместить в холодильник до отдельного отсека.

Их рекомендуют упаковывать во влажную салфетку, завернуть в полиэтилен или фольгу и поместить в холодильник до отдельного отсека. Огурцы отлично хранятся в прохладном месте в течение недели. Если они начали увядать, им нужно обрезать хвостики и поместить в холодную воду.

отлично хранятся в прохладном месте в течение недели. Если они начали увядать, им нужно обрезать хвостики и поместить в холодную воду. Другие овощи и фрукты. Сюда относятся кабачки, баклажаны, фасоль, перец, грибы, груши, редис, свекла, морковь и капуста. Они хорошо хранятся в холодильнике, если температура не превышает 13 градусов и не опускается ниже восьми.

Сюда относятся кабачки, баклажаны, фасоль, перец, грибы, груши, редис, свекла, морковь и капуста. Они хорошо хранятся в холодильнике, если температура не превышает 13 градусов и не опускается ниже восьми. Ягоды. Их лучше употребить в течение суток. Или нужно их выложить тонким слоем в просторный контейнер. Ягоды мыть не следует, чтобы они дольше хранились.

Их лучше употребить в течение суток. Или нужно их выложить тонким слоем в просторный контейнер. Ягоды мыть не следует, чтобы они дольше хранились. Картофель, лук и чеснок хорошо хранятся без холодильника, их нужно положить в темном прохладном сухом месте. Лук и чеснок следует хранить отдельно.

хорошо хранятся без холодильника, их нужно положить в темном прохладном сухом месте. Лук и чеснок следует хранить отдельно. Помидоры и цитрусовые лучше держать в ящике при комнатной температуре. Поскольку низкая температура может отрицательно сказаться на их качестве.

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