На YouTube будет отмечен отдельный вид контента: о каком говорится

Вскоре YouTube потребует раскрытия информации о контенте, созданном искусственным интеллектом и способном ввести зрителей в заблуждение. Его будут обозначать специальными ярлыками.

Об этом пишет CNN.

Что известно о нововведениях

Платформа теперь потребует от авторов видеороликов добавлять ярлыки при загрузке определенного вида контента. Речь идет о тех материалах, которые включают манипулированный или синтетический контент, который является реалистичным. В частности, особое внимание сосредотачивается на использовании инструментов искусственного интеллекта, ведь с его появлением платформы социальных сетей могут столкнуться с настоящей волной дезинформации.

По словам вице-президентов компании Дженнифер Фланнери О'Коннор и Эмили Моксли, это особенно важно в тех случаях, когда в контенте обсуждаются деликатные темы – выборы, конфликты и кризисы в области общественного здравоохранения, политики и т.д.

Новый подход призван помочь пользователям не запутаться в синтетическом контенте на фоне распространения новых ориентированных на потребителя инструментов генеративного искусственного интеллекта. Они позволяют быстро и легко создавать привлекательные тексты, изображения, видео и аудио, часто трудно отличить настоящих.

Как отмечают в компании, возможность прикрепить ярлык будет добавлена в процесс загрузки видео на YouTube. Нововведения начнут внедрять с начала следующего года. Метки обычно появляются на панелях описания видео, а иногда – в видеоплеере. Визуальные материалы, созданные с помощью собственных инструментов искусственного интеллекта YouTube, также будут четко обозначены.

YouTube уверяет: пользователи, которые не будут соблюдать новые требования, будут привлечены к ответственности. Так, авторы-нарушители могут столкнуться с удалением контента или приостановки участия в партнерской программе YouTube, позволяющей монетизации. Платформа также отметила, что синтетический контент или контент, созданный искусственным интеллектом, нарушающим правила сообщества, будет подвергаться тем же ограничениям или удалениям, что и другие видео.

Музыкальные партнеры платформы также смогут пригласить удаление музыки, созданной искусственным интеллектом, имитирующей голоса конкретных исполнителей.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что искусственный интеллект является самой большой угрозой человечеству.

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