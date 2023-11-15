На YouTube позначатимуть окремий вид контенту: про який мовиться

Невдовзі YouTube вимагатиме розкриття інформації про контент, який створений штучним інтелектом і здатний ввести глядачів в оману. Його позначатимуть спеціальними ярликами.

Про це пише CNN.

Що відомо про нововведення

Платформа тепер вимагатиме від авторів відеороликів додавати ярлики при завантаженні певного виду контенту. Йдеться про ті матеріали, які включають маніпульований або синтетичний контент, який є реалістичним. Зокрема, окрема увага зосереджується на використанні інструментів штучного інтелекту, адже з його появою платформи соціальних мереж можуть зіткнутися зі справжньою хвилею дезінформації.

За словами віцепрезидентів компанії Дженніфер Фланнері О'Коннор та Емілі Мокслі, це особливо важливо в тих випадках, коли в контенті обговорюються делікатні теми – вибори, конфлікти та кризи в галузі суспільної охорони здоров'я, політики тощо.

Новий підхід покликаний допомогти користувачам не заплутатися в синтетичному контенті на тлі поширення нових, орієнтованих на споживача інструментів генеративного штучного інтелекту. Вони дозволяють швидко та легко створювати привабливі тексти, зображення, відео та аудіо, які часто важко відрізнити справжніх.

Як зазначають у компанії, можливість прикріпити ярлик буде додано до процесу завантаження відео на YouTube. Нововведення почнуть впроваджувати від початку наступного року. Позначки зазвичай з'являтимуться на панелях опису відео, а інколи – у відеоплеєрі. Візуальні матеріали, створені за допомогою власних інструментів штучного інтелекту YouTube, також будуть чітко позначені.

YouTube запевняє: користувачі, які не дотримуватимуться нових вимог, будуть притягнуті до відповідальності. Так, автори-порушники можуть зіткнутися з видаленням контенту або призупинення участі у партнерській програмі YouTube, що дає змогу монетизації. Платформа також зазначила, що синтетичний контент чи контент, створений штучним інтелектом, який порушує правила спільноти, буде піддаватися тим самим обмеженням чи видаленням, що й інші відео.

Додається, що музичні партнери платформи також зможуть запросити видалення музики, створеної штучним інтелектом, яка імітує голоси конкретних виконавців.

Раніше американський мільярдер Ілон Маск заявив, що штучний інтелект є найбільшою загрозою для людства.

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