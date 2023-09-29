Что делать, когда нет разрыхлителя для теста: чем заменить продукт

Разрыхлитель – это специальный порошок для выпечки, содержащий крахмал или муку, соду и лимонную кислоту. Благодаря разрыхлителю тесто в выпечке поднимается и становится пышным. Но что делать, когда порошок вдруг кончился, а в магазин идти нет времени и возможности? Рассказываем, как выйти из этой ситуации и чем можно заменить продукт, чтобы ваша выпечка была пышной и вкусной.

Чем можно заменить разрыхлитель в любом тесте: 4 варианта для пышной выпечки

Для того чтобы воспользоваться тем или иным заменителем разрыхлителя, нужно понимать, как он работает. Все дело в том, что соединение соды и лимонной кислоты дает химическую реакцию, в результате чего выделяется углекислый газ. Этот процесс и помогает стать тесту рыхлым. Поэтому важно подобрать именно те заменители, которые будут повторять эту реакцию – будут выделять углекислый газ. Есть несколько вариантов, чтобы заменить разрыхлитель на другие продукты.

Вариант №1: сода. Такой вариант подходит для сдобного, бисквитного, заварного и песочного теста, если в нем есть кислые продукты. Сода считается отличным разрыхлителем, поэтому может заменить продукт в пропорциях 1:1. Соду нужно добавлять в чистом виде, гасить уксусом не следует.

Такой вариант подходит для сдобного, бисквитного, заварного и песочного теста, если в нем есть кислые продукты. Сода считается отличным разрыхлителем, поэтому может заменить продукт в пропорциях 1:1. Соду нужно добавлять в чистом виде, гасить уксусом не следует. Вариант №2: сода и уксус. Такой заменитель разрыхлителя подходит для сдобного, бисквитного, песочного и заварного теста. Если в тесте нет кислых составляющих, то следует гасить соду уксусом. Потому что сода не успеет разложиться, и тесто будет иметь неприятный запах. Добавляют соду в пропорциях: 1 чайную ложку разрыхлителя заменяем на полчайной ложки соды, гашеной уксусом. Вводить гашеную соду в тесто нужно быстро, чтобы углекислый газ не улетучился. Выпекать также следует сразу.

Такой заменитель разрыхлителя подходит для сдобного, бисквитного, песочного и заварного теста. Если в тесте нет кислых составляющих, то следует гасить соду уксусом. Потому что сода не успеет разложиться, и тесто будет иметь неприятный запах. Добавляют соду в пропорциях: 1 чайную ложку разрыхлителя заменяем на полчайной ложки соды, гашеной уксусом. Вводить гашеную соду в тесто нужно быстро, чтобы углекислый газ не улетучился. Выпекать также следует сразу. Вариант №3: алкоголь отлично подойдет, чтобы заменить разрыхлитель. Он подходит только для песочного дрожжевого и дрожжевого теста. От действия алкоголя тесто станет рыхлое и будет обладать тонким ароматом. Пропорции будут следующими: на 1 килограмм теста нужно прибавлять 1 ст. ложку алкоголя.

отлично подойдет, чтобы заменить разрыхлитель. Он подходит только для песочного дрожжевого и дрожжевого теста. От действия алкоголя тесто станет рыхлое и будет обладать тонким ароматом. Пропорции будут следующими: на 1 килограмм теста нужно прибавлять 1 ст. ложку алкоголя. Вариант №4: газировка – напиток, который прекрасно может заменить разрыхлитель. И наверняка такая вода найдется у каждого дома. Сильногазированная вода наполняет тесто углекислым газом не хуже других компонентов – соды или алкоголя. Газировку можно добавлять вместо разрыхлителя в сдобное, пресное, заварное и другое тесто, которое делают на воде. Применительно к пропорциям действует следующее правило: нужно просто заменить простую воду по рецепту не сильногазированную.

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