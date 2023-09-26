Как приготовить полезный яблочный уксус в домашних условиях

Готовим яблочный уксус дома, для кого он полезен, а кому его лучше не пить

Яблочный уксус не обязательно покупать в магазине, этот полезный и вкусный продукт можно приготовить в домашних условиях. Помимо пользы для здоровья, яблочный уксус широко используется в кулинарии.

Как приготовить яблочный уксус в домашних условиях.

Ингредиенты в расчете на 1 кг яблок:

один килограмм яблок,

две столовые ложки сахара,

полтора литра воды,

марля.

Способ приготовления:

Яблоки тщательно вымойте, можно обрезать кожуру, а можно оставить. Разрежьте их и удалите косточки и сердцевину. Нарежьте яблоки на небольшие кусочки.

Возьмите любую кастрюлю, кроме алюминиевой, добавьте туда сахар и воду.

Поставьте сироп на среднем огне, помешивайте до тех пор, пока сахар полностью растворится в воде и сироп станет прозрачным.

Добавьте нарезанные яблоки в сироп и прокипятите несколько минут.

После того как яблоки стали мягкими, выключите огонь и поставьте емкость с сиропом и яблоками в темное место, периодически помешивая массу.

Через две недели процедить массу через дуршлаг, а затем через сложенную в несколько слоев марлю

Затем перелить полученную жидкость в емкость еще большего объема, чтобы она была наполнена 7-8 см не достигая края.

Снова поставьте емкость в темное теплое место на 14 дней.

По истечении этого срока процедите смесь.

Осторожно разлейте в бутылки и храните натуральный уксус в темном, прохладном месте.

Основным компонентом уксуса является заигравший сок, уровень сладости яблок и добавленное количество сахара определяет процент содержания спирта. Во время брожения уксуса в верхней части емкости может сформироваться белая пленка, известная под названием "уксусная матка". Она имеет более высокую концентрацию полезных веществ по сравнению со всем уксусом и широко используется для лечения, например, болей в суставах, дерматологических проблем, других заболеваний.

Чем полезен яблочный уксус

Кроме отмеченных выше лечебных свойств приготовленный в домашних условиях уксус:

способствует нормализации пищеварению,

содержит в себе большое количество калия,

способствует нейтрализации натрия и восстановлению артериального давления,

защищает от накопления жидкости в организме, помогает избавиться от хронической усталости,

способствует детоксикации после употребления алкоголя и курения,

уничтожает вредные бактерии и вирусы в организме,

помогает похудению.

Для кого уксус может быть вредным

Следует помнить, что уксус является кислотой, поэтому употреблять его можно только разбавленным и после консультации с врачом.

Запрещается употреблять уксус людям с гастритом, язвенной болезнью желудка, кишечника. Гепатит, цирроз печени и проблемы с почками также являются противопоказаниями для употребления яблочного уксуса. Также не следует давать уксус детям.

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