Как приготовить полезный яблочный уксус в домашних условиях

Готовим яблочный уксус дома, для кого он полезен, а кому его лучше не пить
Яблочный уксус не обязательно покупать в магазине, этот полезный и вкусный продукт можно приготовить в домашних условиях. Помимо пользы для здоровья, яблочный уксус широко используется в кулинарии.
Как приготовить яблочный уксус в домашних условиях.
Ингредиенты в расчете на 1 кг яблок:
- один килограмм яблок,
- две столовые ложки сахара,
- полтора литра воды,
- марля.
Способ приготовления:
- Яблоки тщательно вымойте, можно обрезать кожуру, а можно оставить. Разрежьте их и удалите косточки и сердцевину. Нарежьте яблоки на небольшие кусочки.
- Возьмите любую кастрюлю, кроме алюминиевой, добавьте туда сахар и воду.
- Поставьте сироп на среднем огне, помешивайте до тех пор, пока сахар полностью растворится в воде и сироп станет прозрачным.
- Добавьте нарезанные яблоки в сироп и прокипятите несколько минут.
- После того как яблоки стали мягкими, выключите огонь и поставьте емкость с сиропом и яблоками в темное место, периодически помешивая массу.
- Через две недели процедить массу через дуршлаг, а затем через сложенную в несколько слоев марлю
- Затем перелить полученную жидкость в емкость еще большего объема, чтобы она была наполнена 7-8 см не достигая края.
- Снова поставьте емкость в темное теплое место на 14 дней.
- По истечении этого срока процедите смесь.
- Осторожно разлейте в бутылки и храните натуральный уксус в темном, прохладном месте.
Основным компонентом уксуса является заигравший сок, уровень сладости яблок и добавленное количество сахара определяет процент содержания спирта. Во время брожения уксуса в верхней части емкости может сформироваться белая пленка, известная под названием "уксусная матка". Она имеет более высокую концентрацию полезных веществ по сравнению со всем уксусом и широко используется для лечения, например, болей в суставах, дерматологических проблем, других заболеваний.
Чем полезен яблочный уксус
Кроме отмеченных выше лечебных свойств приготовленный в домашних условиях уксус:
- способствует нормализации пищеварению,
- содержит в себе большое количество калия,
- способствует нейтрализации натрия и восстановлению артериального давления,
- защищает от накопления жидкости в организме, помогает избавиться от хронической усталости,
- способствует детоксикации после употребления алкоголя и курения,
- уничтожает вредные бактерии и вирусы в организме,
- помогает похудению.
Для кого уксус может быть вредным
Следует помнить, что уксус является кислотой, поэтому употреблять его можно только разбавленным и после консультации с врачом.
Запрещается употреблять уксус людям с гастритом, язвенной болезнью желудка, кишечника. Гепатит, цирроз печени и проблемы с почками также являются противопоказаниями для употребления яблочного уксуса. Также не следует давать уксус детям.
Читайте также: