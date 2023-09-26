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Как приготовить полезный яблочный уксус в домашних условиях

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Как приготовить полезный яблочный уксус в домашних условиях

Как приготовить яблочный уксус

Готовим яблочный уксус дома, для кого он полезен, а кому его лучше не пить

Яблочный уксус не обязательно покупать в магазине, этот полезный и вкусный продукт можно приготовить в домашних условиях. Помимо пользы для здоровья, яблочный уксус широко используется в кулинарии.

Как приготовить яблочный уксус в домашних условиях.

Ингредиенты в расчете на 1 кг яблок:

  • один килограмм яблок,
  • две столовые ложки сахара,
  • полтора литра воды,
  • марля.

Способ приготовления:

  • Яблоки тщательно вымойте, можно обрезать кожуру, а можно оставить. Разрежьте их и удалите косточки и сердцевину. Нарежьте яблоки на небольшие кусочки.
  • Возьмите любую кастрюлю, кроме алюминиевой, добавьте туда сахар и воду. 
  • Поставьте сироп на среднем огне, помешивайте до тех пор, пока сахар полностью растворится в воде и сироп станет прозрачным.
  • Добавьте нарезанные яблоки в сироп и прокипятите несколько минут.
  • После того как яблоки стали мягкими, выключите огонь и поставьте емкость с сиропом и яблоками в темное место, периодически помешивая массу.
  • Через две недели процедить массу через дуршлаг, а затем через сложенную в несколько слоев марлю
  • Затем перелить полученную жидкость в емкость еще большего объема, чтобы она была наполнена 7-8 см не достигая края.
  • Снова поставьте емкость в темное теплое место на 14 дней.
  • По истечении этого срока процедите смесь.
  • Осторожно разлейте в бутылки и храните натуральный уксус в темном, прохладном месте.

Основным компонентом уксуса является заигравший сок, уровень сладости яблок и добавленное количество сахара определяет процент содержания спирта. Во время брожения уксуса в верхней части емкости может сформироваться белая пленка, известная под названием "уксусная матка". Она имеет более высокую концентрацию полезных веществ по сравнению со всем уксусом и широко используется для лечения, например, болей в суставах, дерматологических проблем, других заболеваний.

Чем полезен яблочный уксус

Кроме отмеченных выше лечебных свойств приготовленный в домашних условиях уксус:

  • способствует нормализации пищеварению,
  • содержит в себе большое количество калия,
  • способствует нейтрализации натрия и восстановлению артериального давления,
  • защищает от накопления жидкости в организме, помогает избавиться от хронической усталости,
  • способствует детоксикации после употребления алкоголя и курения,
  • уничтожает вредные бактерии и вирусы в организме,
  • помогает похудению.

Для кого уксус может быть вредным

Следует помнить, что уксус является кислотой, поэтому употреблять его можно только разбавленным и после консультации с врачом.

Запрещается употреблять уксус людям с гастритом, язвенной болезнью желудка, кишечника. Гепатит, цирроз печени и проблемы с почками также являются противопоказаниями для употребления яблочного уксуса. Также не следует давать уксус детям.

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Дата публикации
Просмотры
136
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