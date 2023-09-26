Национальный мультитест будет содержать четыре предмета: Минобразования анонсировало важные нововведения

Национальный мультипредметный тест 2024 будет содержать четыре предмета, а начнется тестирование в мае.

Об этом сказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий во время брифинга в Медиацентре Украины, передает "Укринформ".

К двум обязательным предметам и одному по выбору теперь присоединят дополнительный предмет по выбору.

"Соответственно формат НМТ в 2024 году будет 3+1: украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор. Четыре предмета будут в объединенном тесте, соответственно четыре часа, с перерывом. Тестирование в один день", — сообщил Симферополь.

НМТ-2024: новый формат и время проведения

Кроме того, что мультипредметный тест 2024 года будет состоять из четырех предметов, по словам заместителя министра образования и науки, с учетом составляющей безопасности тестирования будет проходить не в один день по всей стране, а будет растянут во времени.

"Мы двигаемся в сторону того, что являемся стандартом в Евросоюзе, а именно: на выпуске из школы проверяется не менее 5 предметов", — добавил Винницкий.

Восстановят ли ВНО в Украине

Замминистра пояснил, что в формат ВНО в Украине не возвращаются по техническим причинам, поскольку такое тестирование проводилось из расчета один предмет в один день, который невозможно организовать в пределах страны во время войны.

Как добавил на брифинге председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак, в парламент будет внесен соответствующий законопроект, регулирующий вопросы поступления и оценки знаний в 2024 году.

"У нас в законодательстве прямо прописано, как должно складываться ВНО, как оно должно проводиться. Поэтому каждый год мы вносим специальный закон, и сейчас в Раде регистрируется соответствующий законопроект, который будет регулировать проведение НМТ в 2024 году", — сказал Бабак.

Выбор предметов и тайминг тестирования

НМТ учащиеся будут сдавать онлайн как в Украине, так и за границей.

Обязательными предметами будут украинский язык, математик, история Украины. Участники НМТ могут выбрать четвертый предмет из перечня:

иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский),

биология,

физика,

химия,

география

Тестирование по истории Украины охватит период с 16 в. к современности.

Национальный мультипредметный тест 2024 года будут сдавать по следующему таймингу:

60 минут на блок по украинскому языку,

60 минут дается на блок по математике,

перерыв,

60 минут — на блок истории Украины,

60 минут – на предмет по выбору.

Так как предметов стало больше, Национальный мультипредметный тест начнется раньше. В 2024 году тестирование планируется начать в мае.

Тест 2024 года стал длиннее, поэтому потребуется больше дней, чтобы охватить всех участников.

Как и в 2023 году, тестирование будет проходить во временных экзаменационных центрах в учебных заведениях. В этот раз планируется устанавливать в этих центрах металлодетекторы.

Отметим, что тестирование будет проводиться и за границей, но пока количество экзаменационных центров не определено.

После утверждения нормативной базы будут доступны демонстрационные тесты, и каждый желающий может с ними ознакомиться.

Напомним, что НМТ-2023 состоялся не без "происшествий". Родители сетовали на технические сбои во время теста, а организаторы сообщили о большом количестве список.

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