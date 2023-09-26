Предатель Ходаковский попал под обстрел: детали

Командир боевиков так называемой ДНР Александр Ходаковский попал под обстрел HIMARS. Террорист выжил и показал видео с поврежденными автомобилями.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Публикация Ходаковского/Скриншот

По словам террориста, он "сидел и никого не трогал", а вот — "хаймарсы". Ходаковский радуется, что "не на голову". Более того, предатель нечаянно выдал военную тайну: оказывается, в Донецке уже научились "смещать точки прилета, но место дислокации в очередной раз придется изменить".

Александр Ходаковский / Фото: Википедия

"При выборе новой дислокации Александру следует присмотреться к лифту. Там безопасно, Моторола подтвердит", – пошутил Бутусов.

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