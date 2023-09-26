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Зрадник Ходаковський потрапив під обстріл: деталі

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Зрадник Ходаковський потрапив під обстріл: деталі

Олександр Ходаковський / Фото: Вікіпедія

Терорист вижив й опублікував наслідки інциденту.

Командир бойовиків так званої "ДНР" Олександр Ходаковський потрапив під обстріл HIMARS. Терорист вижив та показав відео з пошкодженими автомобілями.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Публікація Ходаковського / Скриншот / ©
Публікація Ходаковського / Скриншот

За словами терориста, він "сидів і нікого не чіпав", аж ось – "хаймарси". Ходаковський тішиться, що "не на голову". Щобільше, зрадник ненароком видав військову таємницю: виявляється, у Донецьку вже навчилися "зміщувати точки прильоту, але місце дислокації вкотре доведеться змінити".

Олександр Ходаковський / © Вікіпедія
Олександр Ходаковський / Фото: Вікіпедія

"При виборі нової дислокації Олександру варто придивитися до ліфта. Там безпечно, Моторола підтвердить", – пожартував Бутусов.

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Дата публікації
Перегляди
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