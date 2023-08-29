"Месяц в Польше": студентам из Украины предлагают получить стипендию

Сумма стипендии составляет 6500 злотых.
Польский Центр Мерошевского запускает новую стипендиальную программу. Она получила название "Луна в Польше".
Об этом сообщает "Центр Мерошевского".
Подробности
Организаторы объясняют, что программа направлена на реализацию ежемесячных научно-исследовательских проектов в Польше. На нее могут претендовать граждане Украины, а также Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и России.
Стипендия позволит проводить краткие научные исследования, такие как:
- интервью;
- опрос;
- архивные и библиотечные запросы в области истории, политической ситуации, культуры и наследия народов Центральной и Восточной Европы.
Продолжительность стипендии составляет 1 месяц, а ее сумма – 6500 злотых.
Чтобы оформить заявку, нужно заполнить форму (на польском или английском языке), доступную на вебсайте, и отправить ее по электронному адресу: stypendia@mieroszewski.pl.
Напомним, В Канаде введена новая стипендиальная программа для студентов-беженцев из Украины, которые решили получать в стране высшее образование.
Читайте также: