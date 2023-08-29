"Месяц в Польше": студентам из Украины предлагают получить стипендию

Польский Центр Мерошевского запускает новую стипендиальную программу. Она получила название "Луна в Польше".

Об этом сообщает "Центр Мерошевского".

Подробности

Организаторы объясняют, что программа направлена на реализацию ежемесячных научно-исследовательских проектов в Польше. На нее могут претендовать граждане Украины, а также Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и России.

Стипендия позволит проводить краткие научные исследования, такие как:

интервью;

опрос;

архивные и библиотечные запросы в области истории, политической ситуации, культуры и наследия народов Центральной и Восточной Европы.

Продолжительность стипендии составляет 1 месяц, а ее сумма – 6500 злотых.

Чтобы оформить заявку, нужно заполнить форму (на польском или английском языке), доступную на вебсайте, и отправить ее по электронному адресу: stypendia@mieroszewski.pl.

Напомним, В Канаде введена новая стипендиальная программа для студентов-беженцев из Украины, которые решили получать в стране высшее образование.

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