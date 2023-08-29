"Місяць у Польщі": студентам з України пропонують отримати стипендію

Польський "Центр Мерошевського" запускає нову стипендіальну програму. Вона отримала назву "Місяць у Польщі".

Про це повідомляє "Центр Мерошевського".

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Організатори пояснюють, що програма спрямована на реалізацію щомісячних науково-дослідних проєктів у Польщі. На неї можуть претендувати громадяни України, а також: Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Грузії, Молдови та Росії.

Стипендія дозволить проводити короткі наукові дослідження, такі як:

інтерв'ю;

опитування;

архівні та бібліотечні запити в галузі: історії, політичної ситуації, культури та спадщини народів Центральної та Східної Європи.

Тривалість стипендії становить 1 місяць, а її сума – 6500 злотих.

Щоб оформити заявку, потрібно заповнити форму (польською або англійською), доступну на вебсайті, та надіслати її на електронну адресу: stypendia@mieroszewski.pl.

Нагадаємо, У Канаді запровадили нову стипендіальну програму для студентів-біженців з України, які вирішили здобувати в країні вищу освіту.

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