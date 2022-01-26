У МОН розповіли, скільки студентів будуть отримувати стипендії

У МОН розповіли, скільки студентів будуть отримувати стипендії

Документ підтримали на засіданні уряду.

В Україні у нинішньому році 40-45% студентів будуть отримувати академічні стипендії.

Про це уу своєму Telegram-каналі повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

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За його словами, рішення ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів 26 січня. Слід зауважити, що Шкарлет подякував колегам-міністрам за підтримку "надважливого документа".

"Бажаю всім студентам наснаги, високих оцінок і реалізації всіх задумів", - написав міністр освіти.

Нагадаємо, 2020-го на засіданні Кабміну підтримали рішення про запровадження змін до розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти. У закладах профтехосвіти стипендії збільшені в 2,5 раза, а студенти вишів мають підвищення щонайменше у 1,5 раза. Варто зазначити, що останнє підвищення розмірів академічних стипендій було в листопаді 2017-го.

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