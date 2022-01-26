В МОН рассказали, сколько студентов будут получать стипендии

В МОН рассказали, сколько студентов будут получать стипендии

Документ был поддержан на заседании правительства.

В Украине в этом году 40-45% студентов будут получать академические стипендии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

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По его словам, решение было принято во время заседания Кабинета Министров 26 января. Следует заметить, что Шкарлет поблагодарил коллег-министров за поддержку "сверхважного документа".

"Желаю всем студентам сил, высоких оценок и реализации всех замыслов", — написал министр образования.

Напомним, в 2020 году на заседании Кабмина поддержали решение о введении изменений в размеры стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов учреждений профессионального высшего и высшего образования. В заведениях профтехобразования стипендии увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов имеют повышение не менее чем в 1,5 раза. Следует отметить, что последнее повышение размеров академических стипендий было в ноябре 2017 года.

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