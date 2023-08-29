Девушка купила за 2 доллара ожерелье, которое оказалось произведением искусства: сколько оно стоит

Американка была ошеломлена, обнаружив, что ожерелье, которое она купила в комиссионном магазине за 2 доллара, на самом деле было утраченным произведением искусства стоимостью 3000 долларов.

Об этом пишет nypost.com.

Этим летом 23-летняя Джесс Смит совершала покупки в своем любимом магазине в Питтсбурге, штат Пенсильвания, и, как всегда, направилась к вешалке с ожерельями.

Пока она рылась вокруг, то заметила "очень крупные неоновые и полупрозрачное ожерелье" в миксе, которе привлекло ее внимание, как она объяснила в теперь уже вирусном TikTok.

Ожерелье / Фото: скриншот с видео

Смит осмотрела украшение и заметила в углу подпись с 1973, но не смогла разобрать, что это значит. Она решила купить ожерелье и заплатила за свою экономную находку 2 доллара.

Все еще заинтригованная удивительным украшением, Смит воспользовалась обратным поиском изображений в Интернете и наконец нашла художника Ааронела де Роя Грубера, работа которого была очень похожа на ее ожерелье.

Ошеломленная Джесс связалась с Фондом Ааронела де Роя Грубера и быстро получила ответ от команды, предложившей ей принести ожерелье и посмотреть некоторые другие работы. Художник сосредоточился на изделиях из плексигласа в 60-х и 70-х годах и создал несколько ожерельев, каждое из которых было единственным в своем роде.

Ожерелье Ааронела де Роя Грубера / Фото: instagram.com/aaronelderoygruber

Когда Смит встретилась с директором фонда, он смог подтвердить, что ее ожерелье действительно было настоящим, и оценил цветное украшение в 3000 долларов.

Хотя она могла продать ожерелье, Смит решила оставить его в виде специальной ссуды фонда, чтобы другие могли прийти и полюбоваться этим уникальным произведением.

"Я не верю, что когда-нибудь продам его", — призналась она.

Напомним, мужчина обнаружил под ковром письмо солдата к матери, написанное во время Первой мировой войны. Он служил в американских экспедиционных войсках.

Читайте также: