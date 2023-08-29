В Украине открыли новое месторождение газа

Запасы нового месторождения газа в Украине могут достигать 1 млрд кубометров газа.

"Укргазвидобування" открыли новое месторождение газа.

Об этом сообщает "Нафтогаз".

Отмечается, что нефтегазовый участок изучался с нуля, месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тыс. м. Перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование. Полученная геологическая информация свидетельствует о том, что запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд кубометров газа.

Следует добавить, что это не первое открытие новых углеводородных залежей за этот год.

"Наращивая запасы мы создаем перспективу для устойчивого роста добычи газа", – сообщил временный исполняющий обязанности генерального директора АО "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Он также добавил, что "Укргазвидобування" продолжит программу геологической разведки на этом месторождении и планирует там бурение новых скважин.

Напомним, ранее руководитель сектора "Энергетика" Офис эффективного регулирования, экс-министр энергетики Алексей Оржель призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме и "иметь план Б".

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