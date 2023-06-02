Канада ввела новую стипендию для студентов-беженцев из Украины

Каждый из 60 успешных заявителей получат по 5 тысяч дол. на оплату обучения после окончания школы.

В Канаде введена новая стипендиальная программа для студентов-беженцев из Украины, которые решили получать высшее образование в этой североамериканской стране.

Об этом сообщила Канадско-украинская фундация.

Новую стипендию объявили совместно Канадско-украинская фундация и Шевченковская фундация. Президент Шевченковской фундации Борис Балан сообщил, что был введен ряд специальных грантов для помощи украинцам, прибывшим в Канаду с начала полномасштабного вторжения РФ.

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"Эта стипендия удовлетворит критическую потребность украинских студентов, которым теперь необходимо реализовать свои образовательные амбиции в новом крае", – сказал Балан.

Так, первоначальный взнос Канадско-украинской фундации в размере 300 тыс. дол. позволит каждому из 60 успешных заявителей-украинцев получить по 5 тыс. дол. на оплату обучения после окончания школы.

В фундации отметили, что много украинских студентов прибыли в Канаду после 24 февраля 2022 года по разрешению на экстренное путешествие (CUAET). Это позволяет им работать, учиться и оставаться в стране до возвращения домой, когда там станет безопасно.

"Мы с нетерпением ждем более инновационных способов помочь украинцам в трудную минуту", – сказал президент и исполнительный директор Канадско-украинской фундации Орест Склеренко.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе Украины объяснили, могут ли 17-летние парни свободно выезжать за границу во время военного положения.

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