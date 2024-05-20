Что делать на огороде с 20 по 26 мая по лунному календарю

Конец мая – оживленный период для огородников и дачников, работы на участке становится все больше и больше, ведь период посадки многих растений в самом разгаре. Кроме этого, нужно вносить удобрения и защищать растения от вредителей.

Как правильно организовать, что посадить и именно в какой день, подскажет лунный календарь.

20 мая стоит посвятить посадке декоративных растений. А еще в этот день есть смысл заняться прополкой и хорошо полить грядки.

В этот вторник, 21 мая, дачнику можно сажать любые растения и вообще выполнять работу, которая не была сделана раньше.

22 мая, среда на этой неделе подходит абсолютно для любой дачной работы. Можно рыхлить почву, сажать культуры, вносить питательные вещества, использовать средства для борьбы с насекомыми.

23 мая. На этот день приходится полнолуние. Желательно, в этот день не работать, посвятил его отдыху.

Нынешняя пятница 24 мая не благоприятна для посадки растений. Можно сделать исключение только для зелени.

25 мая в субботу можно продолжать сажать зелень. Удачный этот день будет также для посадки однолетних цветов.

Последний день этой недели, 26 мая, идеально подходит для посева любых растений: шансы на богатый урожай будут неплохими.

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