Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Що робити на городі від 20 до 26 травня за місячним календарем

Що робити на городі від 20 до 26 травня за місячним календарем

Місячний календар на тиждень

Місячний посівний календар на тиждень

Кінець травня - жвавий період для городників та дачників, роботи на ділянці стає все більше і більше, адже період садіння багатьох рослин у самому розпалі. Крім цього потрібно  вносити добрива та захищати рослини від шкідників. 

Роботи багато, як її правильно організувати, що посадити та саме в який день, підкаже місячний календар. 

20 травня варто присвятити посадці декоративних рослин.А ще у цей день є сенс зайнятися прополюванням та добре полити грядки.

Цього вівторка, 21 травня дачнику можна садити  будь-які рослини та взагалі виконувати роботу, яка не була зроблена раніше.

22 травня, середа цього тижня підходить абсолютно для будь-якої дачної роботи. Можна розпушувати ґрунт, садити культури, вносити поживні речовини, використовувати засоби для боротьби з комахами

23 травня. На цей день припадає повний місяць. Бажано, в цей день не працювати, присвятив його відпочинку.

Цьогорічна п'ятниця 24 травня не сприятлива для садіння рослин. Можна зробити виняток лише для зелені.

25 травня, у суботу можна продовжувати садити зелень. Вдалий цей день буде також для садіння однорічних квітів. 

Останній день цього тижня, 26 травня  ідеально підходить для сівби будь-якої рослини: шанси на багатий урожай будуть непоганими.

 Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація