Що робити на городі від 20 до 26 травня за місячним календарем

Кінець травня - жвавий період для городників та дачників, роботи на ділянці стає все більше і більше, адже період садіння багатьох рослин у самому розпалі. Крім цього потрібно вносити добрива та захищати рослини від шкідників.

Роботи багато, як її правильно організувати, що посадити та саме в який день, підкаже місячний календар.

20 травня варто присвятити посадці декоративних рослин.А ще у цей день є сенс зайнятися прополюванням та добре полити грядки.

Цього вівторка, 21 травня дачнику можна садити будь-які рослини та взагалі виконувати роботу, яка не була зроблена раніше.

22 травня, середа цього тижня підходить абсолютно для будь-якої дачної роботи. Можна розпушувати ґрунт, садити культури, вносити поживні речовини, використовувати засоби для боротьби з комахами

23 травня. На цей день припадає повний місяць. Бажано, в цей день не працювати, присвятив його відпочинку.

Цьогорічна п'ятниця 24 травня не сприятлива для садіння рослин. Можна зробити виняток лише для зелені.

25 травня, у суботу можна продовжувати садити зелень. Вдалий цей день буде також для садіння однорічних квітів.

Останній день цього тижня, 26 травня ідеально підходить для сівби будь-якої рослини: шанси на багатий урожай будуть непоганими.

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