Что можно носить вместо джинсов: от карго до леггинсов, варианты на любой вкус

Что носить, когда хочется создать удобный образ, но обычные джинсы уже надоели? Читайте о семи вариантах, которые могут пригодиться летом и не только.

Широкие атласные штаны

Выбирайте те, которые больше всего напоминают обычные пижамные. Домашний стиль все еще остается на пике популярности, постепенно замещая спортивный. Такой образ смотрится стильно, свежо и достаточно элегантно. При этом на первом месте всегда стоит комфорт.

Что носить вместо джинсов? / Фото: Instagram

Носить широкие атласные штаны можно с рубашкой, модным кроп-топом или приталенным блейзером. Здесь все зависит от ситуации и погоды.

Бермуды

Идеальный вариант именно для конца лета – начала осени. Последние годы бермуды остаются достаточно популярными. Они чем-то напоминают обрезанные мужчины штаны. Интересно, что бермуды могут заменить джинсы даже в достаточно строгом дресс-коде, придавая образу удобства.

Что носить вместо джинсов? / Фото: Instagram

Выбирайте штаны примерно на одну ладонь выше колена. Хотя сегодня можно найти и варианты в длине меди, чем-то напоминающие капри, оставаясь при этом достаточно широкими. Их можно сочетать с чем угодно: рубашкой, оверсайз жакетом, кроп-топом, кроссовками или каблуками.

Джинсовая макси юбка

Ее можно назвать самой логичной заменой джинсам. Тем более что такие макси сейчас в тренде. Смело дополняйте юбку теми же вещами, которые бы вы носили с джинсами.

Что носить вместо джинсов? / Фото: Instagram

Вот несколько обычных вариантов сочетаний. Летом можно носить джинсовую макси юбку с футболками, майками, топами-бюстье. Осенью переключиться на свитера, водолазки, укороченные кардиганы. Не стоит все заправлять в юбку, попробуйте поиграть с пропорциями.

Трикотажная медь юбка

Если вы ищете более мягкий, женственный и классический вариант, то можно заменить джинсы трикотажной меди юбкой. Они вернулись в моду около семи лет назад и за это время в их внешнем виде почти ничего не изменилось.

Что носить вместо джинсов? / Фото: Instagram

Существует много вариантов таких юбок: от облегающих до широких. Они сочетают в себе комфорт и универсальность, ведь их можно удачно сочетать с разным верхом.

Модные брюки палаццо

Еще несколько лет назад широкие штаны в пол считались вечерним вариантом гардероба. Однако сегодня они стали частью обыденного образа.

Что носить вместо джинсов / Фото: Instagram

Благодаря своему крою палаццо визуально извлекают силуэт. Стилисты советуют сочетать их с самой простой одеждой. А обувь можно выбирать любую: от челноков до грубых ботинок. Однако есть у них и один минус. Из-за длины штаны палаццо придется стирать каждый раз после выхода. Поэтому выбирайте материалы, за которыми легко ухаживать. Например, хлопок или вискозу.

Карго

Этим летом карго можно было увидеть на всех модницах мира. Уже несколько раз эти штаны пробовали возвратиться в моду. К примеру, Ким Кардашьян активно носила их еще четыре года назад.

Что носить вместо джинсов? / Фото: Instagram

Карго – штаны, которые по своему настроению подойдут всем. Их можно совмещать с классикой (жакеты, босоножки) или носить с ежедневными вещами (футболка, кроссовки).

Леггинсы

Из всей нашей подборки этот элемент можно считать наиболее спорным. Многие уверены, что леггинсы можно носить только в спортзал. Но они уже несколько лет назад заменили сначала скинные, а теперь и все другие виды джинсов.

Что носить вместо джинсов? / Фото: Instagram

Для повседневных образов лучше выбирать неспортивные варианты без разнообразных акцентов (сетка, декор). Носить их можно с тем же, что и любимые джинсы. А если чувствуете себя слишком обнаженной, добавьте удлиненный верх.

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