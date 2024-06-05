Чтоб сэкономить на свете: как уменьшить расходы при работе бойлера

Бойлер снабжает нас горячей водой круглый год, но для его работы нужно электричество. С увеличением стоимости электроэнергии у украинцев возникает вопрос: можно ли как-то экономить с бойлером?

Нужно ли выключать бойлер на ночь

Если у вас стоит бак большого объема, то выключение водонагревателя на ночь действительно поможет сэкономить электроэнергию. Давайте рассмотрим простой пример, есть семья из трех человек и бойлер на 120 литров. После мытья посуды или принятия душа прибора нужно 4-5 часов, чтобы снова нагреться. После этого его можно выключить на всю ночь. Таким образом, можно сэкономить около 10–15% электроэнергии.

Как часто выключать устройство? Чтобы сэкономить несколько киловатт делать это нужно каждый вечер. Однако если у вас небольшой объем бойлера или вы установили низкую температуру его нагревания, вмешиваться в работу техники нет смысла.

Важно также то, какова температура воздуха в помещении, где установлен бойлер. Если комната отапливается, тогда даже зимой потеря тепла будет минимальной – за 12 часов около 7 градусов. Дело в том, что производители используют при изготовлении современных приборов пенополиуретан для изоляции корпуса.

Как экономить электроэнергию без выключения бойлера

Необязательно заниматься постоянными отключениями прибора. Если вы только думаете об установке бойлера, следует обратить внимание на такие моменты.

Оптимальное место установки водонагревателя

Учитывать нужно именно дальность размещения бойлера от точки забора воды. Дополнительная длина труб будет "воровать" тепло. Только представьте себе: вы откручиваете кран, из бака идет горячая вода и начинает толкать перед собой холодную. На каждый метр трубы вы будете терять примерно 0,2 литра кипятка. Столько же жидкости теряется при закрытии смесителя, ведь горячая вода остается в трубах и впоследствии остывает.

Разместите прибор поближе к ванной комнате или раковине на кухне (в зависимости от того, зачем вы его устанавливаете). Если вам хочется дополнительно сэкономить, утеплите фитинги и трубы. На них можно надеть чехлы из полиуретана.

Включите экономичный режим водонагревателя

Если по утрам вы ожидаете получить горячую воду, выключать бойлер на ночь не стоит. Лучше установить экономичный режим (часто обозначается буквой "Е"). Этот режим нагревает воду до 55 градусов.

Так вы экономите не на нагреве воды, а на обслуживании самой техники. Благодаря температурному режиму в 55 градусов на стенках накипь образуется значительно медленнее.

Известно, что соли магния и кальция откладываются на элементе нагревания, затем превращаются в толстую корку, которая мешает проводить тепло. Время нагрева значительно увеличивается, тратится больше электроэнергии, а на выходе вода идет едва теплая.

Специалисты рекомендуют производить очистку бойлера хотя бы раз в год.

Что такое таймер на бойлере и как он работает

В интервью "Украинскому радио" глава Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин пояснил, что для экономии электроэнергии можно использовать таймеры на бойлере.

Дело в том, что водонагреватели не постоянно "едят" свет. Они нагревают определенное количество воды и останавливаются. А когда с утра или вечером человек идет в душ, вода снова охлаждается и бойлер включается.

Таймеры помогают не перегружать энергосистему и даже немного снизить счета за свет. Тогда в пиковый период бойлер просто не будет включаться. На нем можно настроить время включения так, чтобы нагрев начинался только тогда, когда пользователю требуется большой объем воды. Например, вечером или ночью (если вы принимаете душ утром). Тогда в промежутках вода будет оставаться теплой, но каждое мытье рук не приводит к включению прибора.

Читайте также: