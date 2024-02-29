Даже очень старая ванна станет белой: просто помойте ее этим копеечным средством

Белая ванна – это мечта каждой хозяйки. Но со временем первозданный цвет исчезает, на ванной появляется налет, желтизна и ржавчина. И не всегда профессиональные дорогостоящие средства могут справиться с этой проблемой. Не спешите тратиться на их покупку, ведь ванну можно сделать белой и сияющей с помощью подручных средств. Такими еще пользовались наши бабушки, когда не было агрессивных моющих средств. Рассказываем, как быстро избавиться от желтизны, налета и ржавчины на ванной без чрезмерной траты времени и денег.

Как отчистить ванну от устаревшего налета: действенные методы

Пищевая сода. Сначала нужно хорошо вымыть ванну. Затем подготовьте чистящую смесь: смешайте 3 столовые ложки соды и две столовые ложки воды, натрите этой пастой ванну. Через 20 минут смойте соду проточной водой. Если загрязнения были не слишком устаревшими, ваша ванна снова станет белой.

Сначала нужно хорошо вымыть ванну. Затем подготовьте чистящую смесь: смешайте 3 столовые ложки соды и две столовые ложки воды, натрите этой пастой ванну. Через 20 минут смойте соду проточной водой. Если загрязнения были не слишком устаревшими, ваша ванна снова станет белой. Отбеливающее средство. Этим методом пользовались еще наши мамы, когда не было особого выбора моющих средств, чистили белизной все. Так как средство крайне вредно для кожи рук, обязательно надевайте перчатки и избегайте попадания в глаза. Сначала помойте ванну, затем нанесите белье на те участки, которые нуждаются в отбеливании, или обработайте все. Через 30 минут хорошо смойте средство теплой водой, ваша ванна будет сиять как новая.

Этим методом пользовались еще наши мамы, когда не было особого выбора моющих средств, чистили белизной все. Так как средство крайне вредно для кожи рук, обязательно надевайте перчатки и избегайте попадания в глаза. Сначала помойте ванну, затем нанесите белье на те участки, которые нуждаются в отбеливании, или обработайте все. Через 30 минут хорошо смойте средство теплой водой, ваша ванна будет сиять как новая. Перекись и нашатырный спирт. Это еще один доступный способ, чтобы сделать ванну белой и сияющей. Для приготовления смешайте перекись и спирт в соотношении 1:3, хорошо натрите ванну. Спустя тридцать минут смойте раствор теплой водой. Такое средство работает как отбеливатель, поэтому желтизна, налет и пятна исчезнут раз.

Как избавиться от ржавчины на ванной: самый простой способ

Обычно ржавчина появляется на месте подтекания крана. Вода, стекая в ванную, делает на эмали полосу неприятного коричневого цвета. Чтобы решить эту проблему, сначала следует починить кран. А потом можно приступать к чистке поверхности.

Для чистки ванны возьмите сто грамм пищевой соды и пятьдесят грамм воды, этой смесью натрите ванну и следы от ржавчины. Через 15 минут, когда отработаете пасту, смажьте стенки ванной губкой, смоченной в уксусе. Образующаяся в большом количестве пена очистит все следы ржавчины и налета, ванна снова засияет белизной, как новая.

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