Даже очень старая ванна станет белой: просто помойте ее этим копеечным средством

Как быстро отчистить ванну от устаревшего налета, желтизны и ржавчины.
Белая ванна – это мечта каждой хозяйки. Но со временем первозданный цвет исчезает, на ванной появляется налет, желтизна и ржавчина. И не всегда профессиональные дорогостоящие средства могут справиться с этой проблемой. Не спешите тратиться на их покупку, ведь ванну можно сделать белой и сияющей с помощью подручных средств. Такими еще пользовались наши бабушки, когда не было агрессивных моющих средств. Рассказываем, как быстро избавиться от желтизны, налета и ржавчины на ванной без чрезмерной траты времени и денег.
Как отчистить ванну от устаревшего налета: действенные методы
- Пищевая сода. Сначала нужно хорошо вымыть ванну. Затем подготовьте чистящую смесь: смешайте 3 столовые ложки соды и две столовые ложки воды, натрите этой пастой ванну. Через 20 минут смойте соду проточной водой. Если загрязнения были не слишком устаревшими, ваша ванна снова станет белой.
- Отбеливающее средство. Этим методом пользовались еще наши мамы, когда не было особого выбора моющих средств, чистили белизной все. Так как средство крайне вредно для кожи рук, обязательно надевайте перчатки и избегайте попадания в глаза. Сначала помойте ванну, затем нанесите белье на те участки, которые нуждаются в отбеливании, или обработайте все. Через 30 минут хорошо смойте средство теплой водой, ваша ванна будет сиять как новая.
- Перекись и нашатырный спирт. Это еще один доступный способ, чтобы сделать ванну белой и сияющей. Для приготовления смешайте перекись и спирт в соотношении 1:3, хорошо натрите ванну. Спустя тридцать минут смойте раствор теплой водой. Такое средство работает как отбеливатель, поэтому желтизна, налет и пятна исчезнут раз.
Как избавиться от ржавчины на ванной: самый простой способ
Обычно ржавчина появляется на месте подтекания крана. Вода, стекая в ванную, делает на эмали полосу неприятного коричневого цвета. Чтобы решить эту проблему, сначала следует починить кран. А потом можно приступать к чистке поверхности.
Для чистки ванны возьмите сто грамм пищевой соды и пятьдесят грамм воды, этой смесью натрите ванну и следы от ржавчины. Через 15 минут, когда отработаете пасту, смажьте стенки ванной губкой, смоченной в уксусе. Образующаяся в большом количестве пена очистит все следы ржавчины и налета, ванна снова засияет белизной, как новая.
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