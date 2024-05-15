День ангела 15 мая: кого и как поздравлять с именинами

15 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 15 мая

15 мая 2024 года поздравьте с именинами Дмитрия, Игната, Анастасию.

Дмитрий — древнегреческое имя, которое можно перевести как "посвящённый богине Деметре". В детстве отличается чрезмерной эмоциональностью. Во взрослом возрасте упрям, часто непредсказуем.

Игнат — происходит от римского родового имени, означающего "огненный". В детстве любит управлять, эрудирован и начитан. Во взрослом возрасте становится благоразумным.

Анастасия — древнегреческое имя, означает "возвращенная к жизни". В детстве чуткая и добрая. Во взрослом возрасте остается достаточно мечтательным, часто живущим в своем мире.

День ангела 15 мая – душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 15 мая – душевные поздравления в прозе и стихах / Фото: Unsplash

С Днем ангела! Желаю тебе легких жизненных дорог, здоровья, счастья и удачи! Пусть в доме царят уют, тепло, радость и смех. Пусть близкие люди окружают любовью и заботой. Пусть вера в подлинные чудеса живет в твоем сердце!

***

Пусть ангел жизнь твою оберегает,

Беда пусть тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Друзья пусть не обижают.

И что бы всем врагам во зло

Тебе всегда во всем везло!

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть святая царица Тамара тебя оберегает от бед! Желаю идеального здоровья, больше поводов для радости, хороших новостей и, конечно, скорейшей победы Украины и возвращения мирных времен!

***

Пусть Ангел на именины

Выполнит все желания,

Несет счастье ежеминутно,

Успех и процветание.

Радостью жизнь цветет

И придаст здоровье,

Мудростью благословляет,

Добром и любовью!

***

С Днем ангела тебя! Желаю ярких чувств и эмоций, цветущего здоровья и шикарного настроения! Пусть этот праздник подарит много приятных встреч и блестящих перспектив!

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