День ангела 15 мая: кого и как поздравлять с именинами

15 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 15 мая
15 мая 2024 года поздравьте с именинами Дмитрия, Игната, Анастасию.
Дмитрий — древнегреческое имя, которое можно перевести как "посвящённый богине Деметре". В детстве отличается чрезмерной эмоциональностью. Во взрослом возрасте упрям, часто непредсказуем.
Игнат — происходит от римского родового имени, означающего "огненный". В детстве любит управлять, эрудирован и начитан. Во взрослом возрасте становится благоразумным.
Анастасия — древнегреческое имя, означает "возвращенная к жизни". В детстве чуткая и добрая. Во взрослом возрасте остается достаточно мечтательным, часто живущим в своем мире.
День ангела 15 мая – душевные поздравления в прозе и стихах
С Днем ангела! Желаю тебе легких жизненных дорог, здоровья, счастья и удачи! Пусть в доме царят уют, тепло, радость и смех. Пусть близкие люди окружают любовью и заботой. Пусть вера в подлинные чудеса живет в твоем сердце!
***
Пусть ангел жизнь твою оберегает,
Беда пусть тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пусть не обижают.
И что бы всем врагам во зло
Тебе всегда во всем везло!
***
Поздравляю с Днем ангела! Пусть святая царица Тамара тебя оберегает от бед! Желаю идеального здоровья, больше поводов для радости, хороших новостей и, конечно, скорейшей победы Украины и возвращения мирных времен!
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Пусть Ангел на именины
Выполнит все желания,
Несет счастье ежеминутно,
Успех и процветание.
Радостью жизнь цветет
И придаст здоровье,
Мудростью благословляет,
Добром и любовью!
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С Днем ангела тебя! Желаю ярких чувств и эмоций, цветущего здоровья и шикарного настроения! Пусть этот праздник подарит много приятных встреч и блестящих перспектив!
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