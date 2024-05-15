День ангела 15 травня: кого та як вітати з іменинами

15 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 15 травня
15 травня 2024 року привітайте з іменинами Дмитра, Гната, Анастасію.
Дмитро — давньогрецьке ім'я, яке можна перекласти як "присвячений богині Деметрі". В дитинстві відрізняється надмірною емоційністю. В дорослому віці впертий, часто непередбачуваний.
Гнат — походить від римського родового імені, яке означає "вогненний". В дитинстві любить керувати, ерудований і начитаний. В дорослому віці стає розсудливим.
Анастасія — давньогрецьке ім'я, означає "повернена до життя". В дитинстві чуйна та добра. В дорослому віці залишається досить мрійливою, часто живе в своєму світі.
День ангела 15 травня — душевні привітання в прозі і віршах
З Днем ангела! Бажаю тобі легких життєвих доріг, здоров'я, щастя й удачі! Нехай у домі панують затишок, тепло, радість і сміх. Нехай близькі люди оточують любов'ю і турботою. Нехай віра в справжні дива живе в твоєму серці!
***
Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе біжить,
Друзі нехай не кривдять.
І що б усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай свята цариця Тамара тебе оберігає від бід! Бажаю ідеального здоров'я, більше приводів для радості, хороших новин і, звісно, якнайшвидшої перемоги України та повернення мирних часів!
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
З Днем ангела тебе! Бажаю яскравих почуттів і емоцій, квітучого здоров'я і шикарного настрою! Нехай це свято подарує багато приємних зустрічей і блискучих перспектив!
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