День ангела 15 травня: кого та як вітати з іменинами

15 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 15 травня

15 травня 2024 року привітайте з іменинами Дмитра, Гната, Анастасію.

Дмитро — давньогрецьке ім'я, яке можна перекласти як "присвячений богині Деметрі". В дитинстві відрізняється надмірною емоційністю. В дорослому віці впертий, часто непередбачуваний.

Гнат — походить від римського родового імені, яке означає "вогненний". В дитинстві любить керувати, ерудований і начитаний. В дорослому віці стає розсудливим.

Анастасія — давньогрецьке ім'я, означає "повернена до життя". В дитинстві чуйна та добра. В дорослому віці залишається досить мрійливою, часто живе в своєму світі.

День ангела 15 травня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 15 травня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

З Днем ангела! Бажаю тобі легких життєвих доріг, здоров'я, щастя й удачі! Нехай у домі панують затишок, тепло, радість і сміх. Нехай близькі люди оточують любов'ю і турботою. Нехай віра в справжні дива живе в твоєму серці!

***

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе біжить,

Друзі нехай не кривдять.

І що б усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай свята цариця Тамара тебе оберігає від бід! Бажаю ідеального здоров'я, більше приводів для радості, хороших новин і, звісно, якнайшвидшої перемоги України та повернення мирних часів!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

З Днем ангела тебе! Бажаю яскравих почуттів і емоцій, квітучого здоров'я і шикарного настрою! Нехай це свято подарує багато приємних зустрічей і блискучих перспектив!

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