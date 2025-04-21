День ангела 21 апреля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 21 апреля, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 21 апреля

21 апреля 2025 поздравьте с именинами Алексея, Дениса, Ивана, Максима, Николая, Александра, Федора, Якова.

Алексей — древнегреческое происхождение, означает “помощник”. В детстве часто углублен в себя. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Денис — древнегреческое имя, переводится как “посвящённый Дионису”. В детстве активен. Во взрослом возрасте становится непостоянным.

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Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как “милость Божия”. В детстве дружелюбив. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Максим — латинское происхождение, означает “величественный”. В детстве открыт. Во взрослом возрасте становится кротким.

Николай — древнегреческое имя, переводится как “победитель народов”. В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как “защитник”. В детстве душа компании. Во взрослом возрасте становится упорным.

Федор — древнегреческое происхождение, означает “подарок Бога”. В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Яков — древнееврейское имя, переводится как “наступать на пятки”. В детстве энергичный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

День ангела 21 апреля — душевные поздравления в прозе

День ангела 21 апреля — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя каждый день, ведет правильным путем, защищает от бед и помогает во всем. Желаю света, благополучия, счастья и крепкого здоровья!

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С Днем ангела, дорогая/дорогая! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, подсказывая, вдохновляя и поддерживая. Пусть твое сердце наполняется добром, а в жизни будет больше света, любви и гармонии.

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В день Ангела хочу пожелать, чтобы каждый твой день был тихой молитвой радости, чтобы в сердце жила вера, а рядом всегда были добрые люди. Пусть ангел тебя хранит и никогда не оставляет в сложные моменты.

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С Днем ангела тебя! Пусть благословение небес сопровождает тебя в каждом решении, в каждом шаге. Желаю внутренней силы, ясности мыслей и светлого пути под охраной твоего небесного покровителя.

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С праздником тебя, с Днем ангела! Пусть твой охранник не дремлет, а активно помогает тебе во всем — от больших мечтаний до мелких радостей. Радости тебе, легкости в сердце и постоянного тепла в душе!