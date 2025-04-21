День ангела 21 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 21 квітня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 21 квітня

21 квітня 2025 року привітайте з іменинами Олексія, Дениса, Івана, Максима, Миколу, Олександра, Федора, Якова.

Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічник”. В дитинстві часто заглиблений в себе. В дорослому віці стає працьовитим.

Денис — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Діонісу”. В дитинстві активний. В дорослому віці стає непостійним.

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Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві дружелюбний. В дорослому віці стає неквапливим.

Максим — латинське походження, означає “величний”. В дитинстві відкритий. В дорослому віці стає лагідним.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві душа компанії. В дорослому віці стає наполегливим.

Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві тихий. В дорослому віці стає працьовитим.

Яків — давньоєврейське ім’я, перекладається як “наступати на п’яти”. В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає доброзичливим.

День ангела 21 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 21 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе щодня, веде правильним шляхом, захищає від лиха й допомагає в усьому. Бажаю світла, добробуту, щастя і міцного здоров’я!

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З Днем ангела, дорогенька/дорогий! Хай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підказуючи, надихаючи та підтримуючи. Нехай твоє серце наповнюється добром, а в житті буде більше світла, любові та гармонії.

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У твій День ангела хочу побажати, щоб кожен твій день був тихою молитвою радості, щоб у серці жила віра, а поруч завжди були добрі люди. Нехай ангел тебе береже й ніколи не залишає в складні моменти.

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З Днем ангела тебе! Нехай благословення небес супроводжує тебе в кожному рішенні, кожному кроці. Бажаю внутрішньої сили, ясності думок і світлої дороги під охороною твого небесного заступника.

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Зі святом тебе, з Днем ангела! Нехай твій охоронець не дрімає, а активно допомагає тобі в усьому — від великих мрій до дрібних радощів. Радості тобі, легкості в серці й постійного тепла в душі!