День ангела 23 ноября: кого и как поздравлять с именинами

23 ноября 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 23 ноября

23 ноября 2024 поздравьте с именинами Бориса, Григория, Ивана, Макара, Александра, Алексея.

Борис – старославянское имя, означает "славный в бою". В детстве принципиальный. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, любимцем противоположного пола.

Григорий — древнегреческие корни, переводится как "бдительный". В детстве очень чувствителен. Во взрослом возрасте становится всесторонне развитой личностью.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, толкуется как "милость Божия". В детстве хороший. Во взрослом возрасте становится неторопливым, чувствительным.

Макар – древнегреческое имя, означает "блаженный". В детстве не очень уверен в себе. Во взрослом возрасте становится целенаправленным, может добиться успеха.

Александр – древнегреческое происхождение, переводится как "защитник". В детстве смелый. Во взрослом возрасте становится настойчивым, дружелюбным.

Алексей — древнегреческие корни, толкуется как "помощник". В детстве внушает доверие. Во взрослом возрасте становится интровертом, углубленным в свой собственный мир.

День ангела 23 ноября – душевные поздравления в прозе

День ангела 23 ноября – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

С Днем ангела! Пусть твоим ангелом будет постоянно освещен твой путь, а сердце твое наполняется светом и радостью. Желаю безграничной удачи, здоровья и гармонии в душе.

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Моя дорогая! Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть ангел охраняет тебя и дарит счастливые мгновения в жизни. Желаю только хороших людей на твоем пути и благополучии во всех начинаниях!

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Дорогой друг! Поздравляю тебя с отличным праздником – Днем ангела! Пусть этот день принесет тебе только радость, а ангел всегда будет с тобой, оберегая и направляя на верный путь.

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С Днем ангела! Пусть ангел дает тебе силы, веру и надежду. Желаю, чтобы сердце твое было наполнено счастьем, а твой путь был легким и благословенным.

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда был рядом, защищая тебя от всех затруднений и даря покой на душе. Пусть в твоей жизни будет больше светлых и теплых мгновений!

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