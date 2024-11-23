День ангела 23 листопада: кого та як вітати з іменинами

23 листопада 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 23 листопада

23 листопада 2024 року привітайте з іменинами Бориса, Григорія, Івана, Макара, Олександра, Олексія.

Борис — старослов'янське ім'я, означає "славний в бою". В дитинстві принциповий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, улюбленцем протилежної статі.

Григорій — давньогрецьке коріння, перекладається як "пильний". В дитинстві дуже чутливий. В дорослому віці стає всебічно розвиненою особистістю.

Іван — давньоіудейське походження, тлумачиться як "милість Божа". В дитинстві добрий. В дорослому віці стає неквапливим, чутливим.

Макар — давньогрецьке ім'я, означає "блаженний". В дитинстві не дуже впевнений у собі. В дорослому віці стає цілеспрямованим, може досягнути успіху.

Олександр — давньогрецьке походження, перекладається як "захисник". В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає наполегливим, доброзичливим.

Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "помічник". В дитинстві викликає довіру. В дорослому віці стає інтровертом, який заглиблений у свій власний світ.

День ангела 23 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 23 листопада — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

З Днем ангела! Нехай твоїм ангелом буде постійно висвітлено твій шлях, а серце твоє наповнюється світлом і радістю. Бажаю безмежної удачі, здоров’я та гармонії в душі.

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Моя люба! Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай ангел охороняє тебе і дарує щасливі миті в житті. Бажаю тільки хороших людей на твоєму шляху і благополуччя в усіх починаннях!

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Дорогий друже! Вітаю тебе з чудовим святом – Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі тільки радість, а ангел завжди буде з тобою, оберігаючи та направляючи на правильний шлях.

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З Днем ангела! Нехай ангел дає тобі сили, віру та надію. Бажаю, щоб твоє серце було наповнене щастям, а твій шлях був легким і благословенним.

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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, захищаючи тебе від усіх труднощів і даруючи спокій на душі. Нехай у твоєму житті буде більше світлих і теплих митей!

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