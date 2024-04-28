День ангела 28 апреля: кого и как поздравлять с именинами

28 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 28 апреля

28 апреля 2024 поздравьте с именинами Виталия, Кирилла, Максима, Анну.

Виталий — латинское имя, которое означает "жизнеспособный". В детстве носит сильный характер, позволяющий мальчику быть лидером. Во взрослом возрасте активный и трудолюбивый.

Кирилл происходит от греческого слова, которое переводится "господин". В детстве живет послушным мальчиком. Во взрослом возрасте он может быть чрезмерно серьезным.

Максим — имеет римские корни и означает "большой". Растет отзывчивым и добрым ребенком. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе мужчиной.

Анна — древнегреческое имя, которое переводится как "добрая воля". В детстве девочка добра и ласкова. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

День ангела 28 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 28 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах / Фото: Unsplash

С днем ангела! Пусть твой хранитель закрывает тебя крылом от всех напастей, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаю, чтобы ты всегда смог рассмотреть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь! А если печаль вдруг постучатся в твою дверь, пусть твой ангел научит тебя летать, и твои дни наполнятся восхищением, радостью и верой в лучшее!

***

Рано утром, до восхода солнца

Ангел стучал в окошко

И сказал мне новость,

Что у тебя именины.

Поздравляю!

***

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождала удача, процветание и успех.

***

Пусть под крыльями своими

твой ангел хранит тебя,

Дарит только приятные мгновения,

и судьбу добрую пусть пошлет

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый миг приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитиву! И ангел-хранитель бережет тебя от всех невзгод.

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