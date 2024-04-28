День ангела 28 квітня: кого та як вітати з іменинами

28 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 28 квітня
28 квітня 2024 року привітайте з іменинами Віталія, Кирила, Максима, Ганну.
Віталій — латинське ім'я, яке означає "життєздатний". В дитинстві має сильний характер, що дозволяє хлопчику бути лідером. В дорослому віці активний та працьовитий.
Кирило — походить від грецького слова, яке перекладається "пан". В дитинстві живе слухняним хлопчиком. В дорослому віці може бути надмірно серйозним.
Максим — має римське коріння і означає "великий". Росте чуйною і доброю дитиною. В дорослому віці стає впевненим у собі чоловіком.
Ганна — давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "добра воля". В дитинстві дівчинка добра і ласкава. В дорослому віці стає працьовитою.
День ангела 28 квітня — душевні привітання в прозі і віршах
З днем ангела! Нехай твій хоронитель закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безвольно плисти за течією. Бажаю, щоб ти завжди зумів розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і справжню любов! А якщо печаль раптом постукає у твої двері, нехай твій ангел навчить тебе літати, і твої дні наповняться захопленням, радістю і вірою в краще!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини.
Вітаю!
***
У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання й успіх.
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки удачу і море позитиву! І ангел-охоронець береже тебе від усіх негараздів.
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