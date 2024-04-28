День ангела 28 квітня: кого та як вітати з іменинами

28 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 28 квітня

28 квітня 2024 року привітайте з іменинами Віталія, Кирила, Максима, Ганну.

Віталій — латинське ім'я, яке означає "життєздатний". В дитинстві має сильний характер, що дозволяє хлопчику бути лідером. В дорослому віці активний та працьовитий.

Кирило — походить від грецького слова, яке перекладається "пан". В дитинстві живе слухняним хлопчиком. В дорослому віці може бути надмірно серйозним.

Максим — має римське коріння і означає "великий". Росте чуйною і доброю дитиною. В дорослому віці стає впевненим у собі чоловіком.

Ганна — давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "добра воля". В дитинстві дівчинка добра і ласкава. В дорослому віці стає працьовитою.

День ангела 28 квітня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 28 квітня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

З днем ангела! Нехай твій хоронитель закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безвольно плисти за течією. Бажаю, щоб ти завжди зумів розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і справжню любов! А якщо печаль раптом постукає у твої двері, нехай твій ангел навчить тебе літати, і твої дні наповняться захопленням, радістю і вірою в краще!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини.

Вітаю!

***

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання й успіх.

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки удачу і море позитиву! І ангел-охоронець береже тебе від усіх негараздів.

Читайте також: