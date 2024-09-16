Если у вас нет этих трех пар джинсов, стоит уже приобрести: что будут носить этой осенью

Гардероб любой девушки или женщины нельзя помыслить без джинсов и даже не одних, а нескольких пар. Это то, что нам нужно для разных случаев, используется в разных луках. Как и любой элемент одежды, модели джинсов и мода на них меняется. Какие будут джинсы в тренде этой осенью можно подсмотреть у fashion-инфлюэнсеров. И если их нет в гардеробе, стоит приобрести.

Какие модные джинсы советуют эксперты выбрать на осень 2024 года

Светлые джинсы

Светлые джинсы возвращаются в моду нынешней осенью. Деним в белоснежно-молочной гамме является отличным пополнением гардероба, он имеет не такой базовый вид, как синий деним, освежает образ.

Модные женские джинсы 2024/ фото: www.cosmo.com.ua

Прямые, немного мешковатые джинсы

Конечно, не обойтись в этом сезоне такой классики на все времена, как прямые джинсы. Некоторый креатив здесь внесен – осенью 2024 года будут актуальны прямые и немного мешковатые джинсы.

Модные женские джинсы 2024/фото:www.cosmo.com.ua

Модные женские джинсы 2024/фото:www.cosmo.com.ua

Широкие джинсы

Широкие джинсы остаются в моде в течение нескольких сезонов, потому что они удобны и комфортны. Джинсы, на которые эксперты рекомендуют обратить внимание – это широкие брюки с низкой талией, тренд из 90-х.

Модные женские джинсы 2024/фото:www.cosmo.com.ua

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