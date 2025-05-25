Как быстро почистить вареные яйца: кулинар удивил простым лайфгаком

Яйца. / © Pexels

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Казалось бы, что может быть легче, чем почистить сварные яйца. Однако иногда это бывает непросто, потому что вместе с скорлупой отделяется белок.

Основатель America's Test Kitchen и Cook's Country Кристофер Кимбалл в опубликованном в TikTok видео поделился беспроигрышным способом, сообщает Express.

Издание пишет, что его способ не только позволяет получить идеальный желток с нежной текстурой, но и значительно облегчает очищение яиц от скорлупы. Важно – варить яйца меньше десяти минут, а затем дать им немного остыть.

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Из видео видно, что шеф-повар кладет три яйца в кастрюлю, где уже кипит вода. Вариться у них восемь минут и 40 секунд. Именно столько нужно, чтобы желток оставался чуть-чуть влажным.

"Самая же уловка - это большая ванна со льдом, где яйца должны пролежать три минуты. Внутренняя часть яйца уменьшится, оторвется от скорлупы. Теперь его будет легко чистить", - сказал он.

Его метод получил одобрительные отзывы поклонников, испытавших этот трюк с яйцами на практике.

Напомним, ранее мы писали о том, как долго могут храниться вареные яйца и понять, что они испортились.

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