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Как быстро почистить вареные яйца: кулинар удивил простым лайфгаком
Шеф-повар Кристофер Кимбалл поделился простым методом варки и охлаждения яиц.
Казалось бы, что может быть легче, чем почистить сварные яйца. Однако иногда это бывает непросто, потому что вместе с скорлупой отделяется белок.
Основатель America's Test Kitchen и Cook's Country Кристофер Кимбалл в опубликованном в TikTok видео поделился беспроигрышным способом, сообщает Express.
Издание пишет, что его способ не только позволяет получить идеальный желток с нежной текстурой, но и значительно облегчает очищение яиц от скорлупы. Важно – варить яйца меньше десяти минут, а затем дать им немного остыть.
Из видео видно, что шеф-повар кладет три яйца в кастрюлю, где уже кипит вода. Вариться у них восемь минут и 40 секунд. Именно столько нужно, чтобы желток оставался чуть-чуть влажным.
"Самая же уловка - это большая ванна со льдом, где яйца должны пролежать три минуты. Внутренняя часть яйца уменьшится, оторвется от скорлупы. Теперь его будет легко чистить", - сказал он.
Его метод получил одобрительные отзывы поклонников, испытавших этот трюк с яйцами на практике.
Напомним, ранее мы писали о том, как долго могут храниться вареные яйца и понять, что они испортились.