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Як швидко почистити варені яйця: кулінар здивував простим лайфгаком
Шеф-кухар Крістофер Кімбалл поділився простим методом варіння та охолодження яєць.
Здавалося б, що може бути легшим, ніж почистити зварні яйця. Однак іноді це буває непросто, бо разом із шкарлупою відділяється білок.
Засновник America's Test Kitchen і Cook's Country Крістофер Кімбалл в опублікованому в TikTok відео поділився безпрограшним способом, повідомляє Express.
Видання пише, що його спосіб не тільки дозволяє отримати ідеальний жовток із ніжною текстурою, а й значно полегшує очищення яєць від шкаралупи. Важливо - варити яйця менше десяти хвилин, а потім дати їм трохи охолонути.
З відео видно, що шеф-кухар кладе три яйця до каструлі, де вже кипить з вода. Варитися вони мають вісім хвилин і 40 секунд. Саме стільки потрібно, щоб жовток залишався трохи вологим.
"Сама ж хитрість - це велика ванна з льодом, де яйця мають пролежати на три хвилини. Внутрішня частина яйця зменшиться, відірветься від шкаралупи. Тепер його буде легко чистити", - сказав він.
Його метод отримав схвальні відгуки шанувальників, які випробували цей трюк з яйцями на практиці.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як довго можуть зберігатися варені яйця та як зрозуміти, що вони зіпсувалися.