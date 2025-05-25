Як швидко почистити варені яйця: кулінар здивував простим лайфгаком

Яйця. / © Pexels

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Здавалося б, що може бути легшим, ніж почистити зварні яйця. Однак іноді це буває непросто, бо разом із шкарлупою відділяється білок.

Засновник America's Test Kitchen і Cook's Country Крістофер Кімбалл в опублікованому в TikTok відео поділився безпрограшним способом, повідомляє Express.

Видання пише, що його спосіб не тільки дозволяє отримати ідеальний жовток із ніжною текстурою, а й значно полегшує очищення яєць від шкаралупи. Важливо - варити яйця менше десяти хвилин, а потім дати їм трохи охолонути.

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З відео видно, що шеф-кухар кладе три яйця до каструлі, де вже кипить з вода. Варитися вони мають вісім хвилин і 40 секунд. Саме стільки потрібно, щоб жовток залишався трохи вологим.

"Сама ж хитрість - це велика ванна з льодом, де яйця мають пролежати на три хвилини. Внутрішня частина яйця зменшиться, відірветься від шкаралупи. Тепер його буде легко чистити", - сказав він.

Його метод отримав схвальні відгуки шанувальників, які випробували цей трюк з яйцями на практиці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як довго можуть зберігатися варені яйця та як зрозуміти, що вони зіпсувалися.

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