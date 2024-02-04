Как освежить подушки без стирки: лайфхак от специалистов

Спать на чистых подушках важно не только для хорошего сна, но и для здоровья в целом.

Аллен Цивлак, эксперт по уборке, считает, что синтетические подушки следует стирать каждые 3-6 месяцев, пуховые и перьевые подушки следует чистить каждые 6-12 месяцев, и только в химической чистке. Если у вас есть подушка с памятью, нужно производить ее профессиональную чистку каждые 1-2 года.

Мы все знаем о важности стирки постельного белья, как часто вы стираете сами подушки? Наверное, каждая хозяйка задумывалась, как поместить большую подушку в стиральную машину, как ее быстро высушить. Эксперт по уборке рассказал о методе, как почистить подушки без стирки и быстро ее высушить.

Для этого понадобится только два обычных домашних ингредиента – пищевая сода и уксус. Большинство подушек можно таким образом почистить, это занимает всего несколько минут. Нужно будет подождать всего 30 минут, чтобы подушка высохла и ее можно было использовать.

Как почистить подушку без стирки

Сначала вы должны снять с подушек наволочки и протекторы, а затем щедро посыпать пищевой содой всю поверхность подушки, обе стороны.

Затем смешайте в равных частях белый уксус и воду в бутылке с распылителем и распыляйте смесь на подушку.

Подушку с распыленной смесью оставить на 30 минут, чтобы ингредиенты поработали над удалением запахов.

После чего, воспользовавшись щеткой или пылесосом с насадкой для обивки, удалить пищевую соду. Если погода позволяет, вы можете положить подушки для высыхания на солнце, поскольку солнечный свет обладает «естественными дезинфицирующими свойствами», которые могут помочь устранить неприятные запахи.

Но, как отмечает эксперт, всегда нужно проверять "инструкции по уходу на своих подушках, чтобы убедиться, что они подходят для этого метода очищения". Таким метод чистки может не подходить, например, для подушек из пены, с эффектом памяти, они должны избегать чрезмерной влаги.

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