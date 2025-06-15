Как понять, что вас используют: семь очевидных признаков, которые нельзя игнорировать

Как понять, что вас используют / © www.freepik.com/free-photo

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В отношениях с людьми мы стремимся к искренности, поддержке и взаимности. Однако иногда за маской доброжелательности скрывается простая выгода, и мы становимся объектом манипуляций. Несмотря на то, что внутренний голос часто указывает на дискомфорт, многие из нас пытаются оправдать чужое поведение, обвиняя себя в излишней чувствительности. Психологи утверждают: есть четкие маркеры того, что вами просто пользуются и стоит научиться вовремя их замечать. Об этом пишет ресурс Wonderzine.

Вас просто используют: 7 тревожных признаков, на которые нужно обратить внимание

Идеальное начало с тревожным продолжением. Все начинается с тепла, доверия и поддержки, и кажется, что наконец-то появился «свой человек». Но вскоре вы замечаете, что оказались в роли постоянного помощника, которому делегируют чужие обязанности, давя на жалость. А когда потребность в вашей помощи исчезает, отношения сводятся на нет. Это классический пример использования. Маленькие подарки как прикрытие. Такие люди могут дарить безделушки — магнитики или символические сувениры, создавая иллюзию заботы. Однако за этими знаками внимания кроется четкий расчет: создать эмоциональный долг, чтобы потом попросить что-то большее. И чаще всего — не один раз. Появляются только тогда, когда это выгодно. Если человек выходит на связь только в моменты собственной нужды, это явный признак односторонних отношений. Ваше внимание, поддержка или ресурсы интересны только когда они нужны. А когда вы сами нуждаетесь в помощи, то слышите только общие фразы типа: «Ты же сильная, сама справишься». Им безразлична ваша жизнь. Эти люди не запоминают ваших достижений, не спрашивают о мечтах или переживаниях. В центре их внимания находятся только их проблемы. Вы для них — не личность, а «удобная функция». Игнорируют ваши личные границы. Они без стыда «сливают» негатив, используют вас в качестве бесплатного психолога, берут вещи без разрешения, а еще одалживают деньги без намерения возвращать. Ваш комфорт для них не является приоритетным. Все держится только на вас. Вы единственный, кто инициирует встречи, звонки и разговоры. Ваша активность принимается как должное, но ответа не поступает. Вам приходится вытягивать эти отношения на себе, пока другая сторона просто потребляет вашу энергию. Вы постоянно платите и не только деньгами. «Забытый кошелек», «нет сдачи» — эти мелочи повторяются снова и снова. Вы платите не только деньгами, но и своим временем, эмоциями и энергией. Если чувствуете, что стали «кошельком на ногах», пора остановиться.

Что делать, если вас используют

Любые здоровые отношения — это обмен любыми ресурсами. Если вы постоянно в позиции «даю», а взаимно ничего не получаете, это сигнал опасности. Попытайтесь честно поговорить, обозначить свои границы, просто взять паузу или прекратите такие взаимоотношения. Научитесь говорить «нет» — это не эгоизм, а забота о себе.

И помните: настоящий друг или партнер — это тот, кто рядом не только ради выгоды, а потому, что ценит вас как человека.

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