Как в 40 лет не выглядеть старше: советы, которые помогут

Как в 40 лет не выглядеть на 50

Еще каких-то 100 лет назад 40-летних женщин считали бабушками и выглядели они соответственно. Сегодня в этом возрасте наступает вторая молодость, некоторые сорокалетние женщины еще дадут фору молодым, а другие кажутся на десятки лет старше.

Почему 40-летние женщины выглядят старше

40-летнюю женщину можно определить по прической

Считается, что женщина в 40 лет должна обязательно делать короткую стрижку. Но это не так, по крайней мере, не всегда так. Длинные волосы делают представительниц прекрасного пола более привлекательными. Если вам нравится ваша длина волос, выберите модные в этом сезоне варианты каскада, шегги, каре. Длинные обрамляющие лицо локоны могут скорректировать овал лица и отвлечь внимание от признаков возрастных изменений. При условии, конечно, что волосы здоровые и довольно густые.

Если вам подходят короткие стрижки, не отказывайтесь от них Современные варианты короткого боба или пикси добавят энтузиазма, смелости и визуально освежат образ.

Что, конечно, точно прибавят возрасту — так это редкие и тонкие волосы. Человека с такими волосами окружающие воспринимают как не здорового . "Забетонированная" укладка лаком также прибавит не мало лет.

И еще важно о чем забывают женщины, с возрастом наше лицо меняется, и стрижка, стиль также должны меняться вместе с возрастом.

Неудачная покраска волос

Цвет волос также может добавить возраста. Не правильный цвет волос, например популярный среди женщин элегантного возраста, платиновый блонд, по мнению стилистов, очень старит. В другую крайность бросаться тоже не стоит – слишком темный цвет волос подчеркивает все морщинки на лице. Сегодня в моде максимально натуральные оттенки, сложные виды окрашивания и контуринг – все это выглядит современно и стильно, а значит, делает женщину моложе.

Никакие стрижки, покраска не спасет ситуацию, если волосы неживые. Поэтому после 40 особенно важно уделить внимание здоровью волос – их увлажнению и питанию.

Тонкие и редкие брови

С возрастом из-за гормональных изменений брови становятся менее густыми, что сильно влияет на восприятие возраста. Чем бледнее и тоньше брови, тем старше кажется женщина. Также добавляют возрасту слишком ярко нарисованные брови, брови в форме запятой или тонкой ниточки.

Макияж помогает скрыть возраст

Правильный возрастной макияж делает женщин более привлекательными. Исследование показало, что в 20 лет яркий макияж прибавляет возраст, а после 35-40 правильно подобранная косметика дает мощный омолаживающий эффект. Важно пользоваться увлажняющей сывороткой тональным кремом, разумно использовать сухую пудру, которая может забиваться в морщинки.

Загорелая кожа

Некоторые женщины считают, что загар скрывает недостатки кожи и недооценивает вредное влияние солнечных лучей на нее. Как следствие, утрата тонуса кожи, ее сухость, пигментация, морщины, купероз. Избежать или уменьшить фотостарение помогает противосолнечный крем.

Не правильный вес

Женщинs с избыточным весом выглядят старше своих сверстниw. В первую очередь из-за того, что лишний жир нарушает выработку коллагена, что ведет к потере упругости кожи. Но таким же образом худощавость в таком возрасте может сделать женщину старшей. После слишком быстрого похудения кожа может обвисать. Лучше всего для кожи и организма – поддержание постоянного здорового веса без резких колебаний.

Не здоровый образ жизни

Любой уход, здоровые гены бессильны против нездорового образа жизни. Алкоголь, табак, влияние солнечных лучей и плохая экология ускорят старение.

Здоровый образ жизни – сон, питьевой режим, физическая активность, отсутствие стрессов, свежий воздух, разнообразный и полезный рацион – все это положительно влияет на самочувствие и внешний вид.

Не правильный гардероб

Стилисты советуют одеваться соответственно возрасту. Обтягивающие платья, которые выглядят красиво на 20-летних могут придать забавный вид женщине за сорок.

Одежда черного цвета, которая, как считается, делает ее стройнее, наоборот прибавляет лет. Но с осторожностью нужно относиться и к ярким цветам, неудачное сочетание которых может сделать образ смешным.

Чтобы не выглядеть старше, женщина старше 40 лет много времени уделять своему здоровью, виду, образу и постоянно работать над ошибками.

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