Как вырастить фиалку из листочка в домашних условиях

При правильном уходе фиалки радуют цветением до двух месяцев несколько раз в году.

Размножаются эти популярные комнатные цветы делением куста, семенами, цветоносом, но чаще используют черенки из листочков.

Рассказываем, как это сделать

Для размножения фиалки лучше всего выбирать листочек из середины розетки. Черенок можно отщипнуть или подрезать тоненьким маленьким острым ножом. Отделять листок нужно максимально близко к почве, чтобы не повредить основное растение и не оставить там "пенек", который будет гнить.

Для размножения фиалок подойдет любая пластиковая тара, например, стаканчики от йогуртов или просто одноразовые 100-граммовые стаканы. Несколько листочков можно посадить в неглубокую емкость (4-5 см глубиной) большего размера на расстоянии 5 см друг от друга.

Для укоренения в почве лист после срезки сразу высаживается в землю. Субстрат при этом должен быть суперлегкий – более рыхлый, чем основная почва для фиалок.

Перед высаживанием в постоянный горшок старый листок лучше отделить, оставив только деток. Это касается способов проращивания и в воде, и в земле.

Будущее растение должно получать достаточное количество света. Если поставите его на подоконник, следите, чтобы прямые лучи солнца не попадали на цветок.

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