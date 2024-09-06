Как за 10 копеек получить 20 тысяч гривен: проверьте в своем кошельке

Некоторые украинские монеты готовы достаточно дорого покупать коллекционеры. Например, даже такие низкие номиналы, как 10 копеек, можно продать за десятки тысяч гривен.

Специалисты ресурса "Монеты-ягодки" утверждают, что за 10 копеек 1992 года можно получить от 10 до 18 тысяч гривен. Однако такая стоимость только в монетах разновидности 2.21ВАк, которые отличаются:

замкнутым 5 и 7 зерном на третьем колосе;

тонким средним зубом на трезубце.

Тонкий средний зуб на трезубце – 10 копеек 1992 года. / Фото: Фото из открытых источников

Не следует путать разновидность 2.21 ВАк от 2.1 ВАк. Хотя штамп аверса похож, однако пятое и седьмое зерно здесь на третьем колосе разомкнуты. Это – основное отличие.

Пятое и седьмое зерно на третьем колосе — 10 копеек 1992 года / Фото: www.obozrevatel.com

От 2000 до 2600 гривен можно получить за 10 копеек 1994 года. Однако следует обращать внимание, чтобы они были разновидны 2ГБк, они отличаются:

разомкнутое зерно на четвертом колосе;

четвертое зерно на четвертом колесе касается листьев;

на седьмой кисти хвостик не касается ягоды;

на третьей кисти хвостик тонкий, короткий;

крупная насечка.

10 копеек 1994 разновидность 2ГБк / Фото: Фото из открытых источников

Также от 1000 до 2000 гривен нумизматы готовы заплатить за 10 копеек 2001 года выпуска. Их было выпущено всего лишь 5000 штук, поэтому они считаются довольно редкими.

10 копеек 2001 года / Фото: Фото из открытых источников

Однако, по словам специалистов, здесь стоимость зависит от того, сколь сильно повреждена монета.

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