Когда собирать свеклу, как правильно это делать и как хранить урожай

Рассказываем, когда убирать красную свеклу с грядки, как это лучше делать

Этап сбора урожая не менее важен, чем его выращивание, ведь если его пропустить или собрать слишком рано, можно многое потерять, если не весь урожай.

Поэтому, чтобы получить хороший урожай корнеплодов, важно своевременно выкопать и правильно хранить.

Когда убирать свеклу с грядки

Сроки сбора свеклы зависят от погодных условий, от сорта свеклы, времени ее посева.

Раннеспелая свекла созревает через 50-80- дней после появления всходов, то есть убирать его нужно в конце июля-начале августа.

Среднеспелым сортам свеклы нужно 80-100 дней, собирать ее нужно в конце августа.

Урожай поздней свеклы извлекают из земли через 100–135 дней после того, как она взошла, это сентябрь, октябрь.

Свекла может созревать раньше и позже указанных сроков, многое зависит от погодных условий, как и чем ее подкармливать.

Как определить, что свеклу можно выкапывать

Во первых, зрелый корнеплод почти всегда торчит над землей и по его виду и размеру можно определить время уборки урожая.

Признаком зрелости свеклы являются ее пожелтевшие или даже засохшие нижние листья.

Как выкапывать свеклу

Выкапывать свеклу нужно в сухую, солнечную погоду.

Можно использовать лопату, а еще лучше, вилла.

Корнеплоды нужно со стороны подкопать и, придерживая ботву руками, осторожно вытащить свеклу из земли.

Собранный урожай нужно положить на грядки высушиться, затем очистить от грязи и срезать ботву.

Как хранить свеклу

Отсортируйте корнеплоды, поврежденные постарайтесь съесть в первую очередь.

Неповрежденные, высушенные корнеплоды лучше всего разместить в ящиках или сетках, что позволит воздуху и влаге свободно циркулировать.

Не забывайте регулярно проверять состояние свеклы и удалять какие-либо поврежденные или дряблые плоды.

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