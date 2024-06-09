Когда Украина одержит заслуженную победу — новое пророческое видение старца Геронтия

Около 60% временно оккупированной территории Украины будут освобождены в течение двух следующих лет.

Об этом в видео на YouTube-канале "Украинский молитвенник" говорится со ссылкой на новое пророческое видение старца Геронтия.

Геронтий говорит о дальнейшем ходе войны в Украине, в частности, о важных для украинцев подробностях.

"Мирный план Китая по урегулированию войны нашел поддержку в 26 странах. Но он не нравится РФ. Однако старец четко видит, что около 60 процентов территории Украины будут освобождены в течение двух лет", — говорится в пророчестве.

Также старец дал прогноз по блекаутам в Украине. По его мнению, света в украинских городах и селениях не будет долго. Хотя, несмотря на повреждение инфраструктуры, Украину ждет светлое во всех значениях будущее.

Старец предполагает, что скоро в Украину приедет новое оборудование, а энергетики сделают все во избежание отключений света больше, чем в сутки.

Геронтий также видит серьезные политические изменения в Украине. Власть изменится, придут новые правители, которые будут работать во благо народа. Это будет способствовать улучшению жизни в Украине.

Он говорит, что европейские страны будут стоять на стороне Украины и будут оказывать поддержку.

"Украина станет духовным центром и примером для всех народов. Украинская культура обретет мировое признание. Враги Украины будут наказаны. ВСУ одержат заслуженную победу, а война прекратится, но процесс будет длительным", — говорится в пророчестве.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Между тем, известный астролог Влад Росс говорит, что в России вскоре произойдут чрезвычайные события. И свидетельствует об этом приближение к Земле так называемой "зеленой кометы".

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