Медовый Спас (Маковия): поздравления с праздником в прозе, стихах, открытках

Поздравление с Макеем 2025 года / © Pixabay

Реклама

В народной традиции этот праздник известен как Первый Спас или Спас на воде. Именно с этого дня начинается Успенский пост. По давним обычаям, в этот день люди идут в церковь, чтобы освятить букеты из мака и полевых цветов, а также мед, фрукты и воду. Не забудьте также искренне поздравить своих родных и близких с этим особым днем — Маковием.

Поздравление с Медовым Спасом в 2025 году

Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть в твоей жизни будет так же сладко и светло, как этот праздничный мед, а сердце наполнится радостью, здоровьем и миром.

Поздравление с Медовым Спасом / © ТСН

Маковой к нам пришел,

Меду дары нам дал.

Пусть в семье царит мир,

И счастье будет на порог!

Реклама

Поздравление с Медовым Спасом / © ТСН

С праздником Маковия! Желаю, чтобы в твоем доме всегда было тепло, достаток и гармония, а душа радовалась каждому мгновению жизни.

Поздравление с Медовым Спасом / © ТСН

Мак и мед.

Пусть хранят от беды и беды.

С Медовым Спасом вас поздравляю,

Здоровья и мира от души желаю!

Поздравление с Медовым Спасом / © ТСН

Примите мои искренние поздравления с Маковием! Пусть этот праздник принесет в ваш дом любовь, благополучие и благословение.