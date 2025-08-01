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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Медовый Спас (Маковия): поздравления с праздником в прозе, стихах, открытках

Первого августа православные верующие празднуют начало Спасов — праздник, символизирующий новый урожай и его чествование.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Поздравление с Маковеем 2025 года

Поздравление с Макеем 2025 года / © Pixabay

В народной традиции этот праздник известен как Первый Спас или Спас на воде. Именно с этого дня начинается Успенский пост. По давним обычаям, в этот день люди идут в церковь, чтобы освятить букеты из мака и полевых цветов, а также мед, фрукты и воду. Не забудьте также искренне поздравить своих родных и близких с этим особым днем — Маковием.

Поздравление с Медовым Спасом в 2025 году

Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть в твоей жизни будет так же сладко и светло, как этот праздничный мед, а сердце наполнится радостью, здоровьем и миром.

Поздравление с Медовым Спасом / © ТСН

Поздравление с Медовым Спасом / © ТСН

Маковой к нам пришел,
Меду дары нам дал.
Пусть в семье царит мир,
И счастье будет на порог!

Поздравление с Медовым Спасом / © ТСН

Поздравление с Медовым Спасом / © ТСН

С праздником Маковия! Желаю, чтобы в твоем доме всегда было тепло, достаток и гармония, а душа радовалась каждому мгновению жизни.

Поздравление с Медовым Спасом / © ТСН

Поздравление с Медовым Спасом / © ТСН

Мак и мед.
Пусть хранят от беды и беды.
С Медовым Спасом вас поздравляю,
Здоровья и мира от души желаю!

Поздравление с Медовым Спасом / © ТСН

Поздравление с Медовым Спасом / © ТСН

Примите мои искренние поздравления с Маковием! Пусть этот праздник принесет в ваш дом любовь, благополучие и благословение.

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